Magyar űripari vállalat egyedüli tulajdonosa lesz a 4iG
A részvényadásvétel mellett a társaság 7,2 milliárd forintos ázsiós tőkeemelést hajt végre a megvásárolt cégben.
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