A 4iG IT 54,25 millió eurós keretszerződést kötött montenegróban

– A magyar partnereinkkel ma aláírt megállapodás új fejezetet nyit Montenegró határvédelmi eszközeinek fejlesztését és korszerűsítését célzó együttműködésben. A megállapodás fontos lépést jelent határrendészeti képességeink megerősítése, a korszerű technológiai megoldások bevezetése, valamint az európai uniós csatlakozási tárgyalások 24. fejezetének lezárásához szükséges feltételek megteremtése felé. Az együttműködés új lehetőségeket teremt a szakmai tudás és tapasztalatok megosztására, valamint az európai szabványok és követelmények alkalmazására. A Montenegrói Közmunkaügyi Minisztérium továbbra is elkötelezett az ország modernizációját, a kiegyensúlyozott regionális fejlődést és az állampolgárok életminőségének javítását szolgáló stratégiai projektek megvalósítása mellett. A mai aláírás egyúttal megerősíti Montenegró és Magyarország partnerségét, valamint közös törekvéseinket Montenegró hosszú távú, fenntartható fejlődése és európai uniós integrációja iránt – ismertette Majda Adžović, Montenegró közmunkaügyi minisztere.

A most megkötött megállapodás erősíti a 4iG Csoport nyugat-balkáni piaci jelenlétét, és a távközlés mellett a digitalizációs szolgáltatások és a rendszerintegráció területén is bővíti regionális tevékenységét. A projekt támogatja a 4iG IT hazai rendszerintegrációs tapasztalatának nemzetközi hasznosítását, valamint hozzájárul a magyar infokommunikációs szaktudás exportjához.

A 4iG Csoport 2021 óta van jelen Montenegróban, ahol leányvállalata, a One Crna Gora az ország egyik meghatározó mobilszolgáltatója. A vállalatcsoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G-infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében.