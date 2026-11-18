Erről beszélt Magyar Péter is

Október közepén megszólalt a kérdésben a kormányfő is – neki bizonyára ismerni kell minden témába vágó részletet. Magyar Péter a költségvetési tervek ismertetésekor egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy slankítások lesznek a minisztériumoknál. Közlése szerint nincs hivatalos létszámstop, de a be nem töltött státuszokat nem töltik fel. Kiemelte akkor azt is: cél, hogy ne növekedjen a bértömeg, ne növekedjenek a személyügyi kiadások. A szabályok az állami cégeknél is érvényesek. A kormányfő arról is beszélt, hogy vannak olyan állami vállalatok, ahol több százan még nála is jobban keresnek, s a fenntartható költségvetés szempontjából ez szerinte nincs így jól.

Nyilván lesznek állami cégek, ahol nem lesz béremelés, vagy csak minimális.

– mondta akkor a kormányfő, s közölte azt is, hogy az állami vállalatoknál átcsoportosítások, átképzések és elbocsátások is várhatók.