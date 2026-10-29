Hivatalos válasz helyett kommentben magyarázza Hegedűs Zsolt az egészségügyi béremelést

A kormány Facebook-posztja alatt szintén a kritikus reakciók voltak a többségben.

A hozzászólók ott is a konkrétumokat követelték: nevezetesen, hogy mikortól és pontosan mennyivel nő a fizetésük?

Az elégedetlenséget a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kifogásai is jól mutatják. A szervezet szerint az egészségügyi többletforrás legalább felét a szakdolgozói bérekre kellett volna fordítani, miközben erre 192 milliárd forintot irányoztak elő, emellett az emelés 2027-re halasztását is bírálta a kamara.