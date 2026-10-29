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Hivatalos válasz helyett kommentben magyarázza Hegedűs Zsolt az egészségügyi béremelést

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Hiába várta nyolc napig a 444 az egészségügyi tárca érdemi válaszait, a dolgozók csalódottságáról szóló cikk megjelenése után azonban Magyar Péter és Hegedűs Zsolt is megjelent a hozzászólók között. A miniszter már azt hangsúlyozza, hogy nem ígértek azonnali 20–25 százalékos emelést.

Juhász Kristóf István
2026. 10. 29. 11:15
Hivatalos válasz helyett kommentben magyarázza Hegedűs Zsolt az egészségügyi béremelést

A kormány Facebook-posztja alatt szintén a kritikus reakciók voltak a többségben

A hozzászólók ott is a konkrétumokat követelték: nevezetesen, hogy mikortól és pontosan mennyivel nő a fizetésük?

Az elégedetlenséget a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kifogásai is jól mutatják. A szervezet szerint az egészségügyi többletforrás legalább felét a szakdolgozói bérekre kellett volna fordítani, miközben erre 192 milliárd forintot irányoztak elő, emellett az emelés 2027-re halasztását is bírálta a kamara.

 

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