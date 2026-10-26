„Szép kis keringéstámogatási kísérlet volt” – csalódott egészségügyi dolgozók lepték el Hegedűs Zsolt béremelési posztját

A 25 százalékos ígéretből 15 százalék maradt

A hozzászólások egyik leggyakoribb szempontja az volt, hogy a kampányban még 20–25 százalékos emelésről beszéltek, míg a mostani bejelentés már csak átlagosan 15 százalékot tartalmaz.

„Beígértél 25 százalékot, ebből lett 15. Még meg sem kaptuk, de már megint ígérgetsz, hogy minden évben kapunk. Hiteltelen vagy!” – fogalmazott az egyik kommentelő.

Egy másik hozzászóló ugyancsak arra emlékeztetett, hogy nem ezt ígérték a választások előtt, a 15 százalékot pedig „nevetségesnek” nevezte. Attól tartott, hogy az intézkedés nem állítja meg az egészségügyi dolgozók elvándorlását.

Mint korábbi cikkünkben megírtuk, Takács Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Hegedűs Zsolt a kampányban ígért 20–25 százalékos béremelés helyett már csak 15 százalékos növekményről beszél. A bejelentés nem átfogó ágazati bérrendezés, hanem visszatérés a szocialista bértáblához, és a miniszter hülyének nézi a szakdolgozókat – értékelte a Fidesz politikusa.