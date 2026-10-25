Visszatérnek a szocialista bértáblához az egészségügyben? – Takács Péter szerint Hegedűs Zsolt hülyének nézi a szakdolgozókat

Emlékeztettek, arra is ígéretet kaptak, hogy bérfejlesztés még ebben az évben lesz, azonban most ezt sem látják: az emelés csak 2027-ben jön, és egyelőre azt sem tudni, melyik hónaptól.

A MESZK azt is kifogásolja, hogy bár megígérték nekik, mégsem kaptak meghívást az egyeztetésekre.

Úgy vélik, a több mint százezer szakdolgozót érintő döntések előkészítéséből nem maradhat ki az a kamara, amely őket képviseli.

A kamara felsorolta a kéréseiket, amelyeket a korábbi ígéretek alapján állítottak össze:

az 500 milliárd forint legalább fele a szakdolgozói bérekre jusson,

az emelés még az idén valósuljon meg,

a kamarát vonják be a részletek kidolgozásába.

Kifejtették azt is, hogy nem az elutasítás a céljuk. Ha a részletek kidolgozása során egyes területeken érdemi előrelépés születik, azt elismerik és támogatják. Hangsúlyozták, a szakdolgozók nélkül nincs ellátás.

Takács Péter: Eddig is hülyének nézte az egészségügyi dolgozókat Hegedűs Zsolt

Reagált Hegedűs Zsolt posztjára Takács Péter volt egészségügyi államtitkár. A fideszes politikus szerint Hegedűs Zsolt mostanában esténként facebookozgat ahelyett, hogy dolgozna, Úgy látszik, Magyar Péternek ezt a szokását is átveszik a miniszterei.

A konkrétumokkal kapcsolatban Takács azt írta: késő esti bejegyzésében próbálja megmagyarázni a jóságos miniszter, hogy a beígért 20-25 százalékos azonnali béremelés helyett sokkal jobban járnak az egészségügyi dolgozók a majd valamikor jövőre megérkező 15 százalékkal.

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Takács Pétert mindez Bódis Krisztára emlékezteti, aki azt próbálta elmagyarázni, hogy a gázért és a villanyért többet fizetni jó dolog. A fideszes politikus rámutatott arra is, hogy az sem zavarta össze a transzparenciáról és nagy ágazati egyeztetésekről papoló Hegedűs urat, hogy minden érdekképviseleti szerv arról számolt be, semmilyen érdemi egyeztetés nem volt az új bértábláról és a béremelésről. Csak szimplán döntöttek a szakdolgozók feje felett.