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Visszatérnek a szocialista bértáblához az egészségügyben? – Takács Péter szerint Hegedűs Zsolt hülyének nézi a szakdolgozókat

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A miniszternek egy hét kellett, hogy megszólaljon a jövő évi költségvetésről.

Gidró Kriszta
2026. 10. 25. 11:07
Fotó: Polyák Attila

Emlékeztettek, arra is ígéretet kaptak, hogy bérfejlesztés még ebben az évben lesz, azonban most ezt sem látják: az emelés csak 2027-ben jön, és egyelőre azt sem tudni, melyik hónaptól.

A MESZK azt is kifogásolja, hogy bár megígérték nekik, mégsem kaptak meghívást az egyeztetésekre.

Úgy vélik, a több mint százezer szakdolgozót érintő döntések előkészítéséből nem maradhat ki az a kamara, amely őket képviseli.

A kamara felsorolta a kéréseiket, amelyeket a korábbi ígéretek alapján állítottak össze:

  • az 500 milliárd forint legalább fele a szakdolgozói bérekre jusson,
  • az emelés még az idén valósuljon meg,
  • a kamarát vonják be a részletek kidolgozásába.

Kifejtették azt is, hogy nem az elutasítás a céljuk. Ha a részletek kidolgozása során egyes területeken érdemi előrelépés születik, azt elismerik és támogatják. Hangsúlyozták, a szakdolgozók nélkül nincs ellátás. 

Takács Péter: Eddig is hülyének nézte az egészségügyi dolgozókat Hegedűs Zsolt

Reagált Hegedűs Zsolt posztjára Takács Péter volt egészségügyi államtitkár. A fideszes politikus szerint Hegedűs Zsolt mostanában esténként facebookozgat ahelyett, hogy dolgozna, Úgy látszik, Magyar Péternek ezt a szokását is átveszik a miniszterei.

A konkrétumokkal kapcsolatban Takács azt írta: késő esti bejegyzésében próbálja megmagyarázni a jóságos miniszter, hogy a beígért 20-25 százalékos azonnali béremelés helyett sokkal jobban járnak az egészségügyi dolgozók a majd valamikor jövőre megérkező 15 százalékkal.

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Takács Pétert mindez Bódis Krisztára emlékezteti, aki azt próbálta elmagyarázni, hogy a gázért és a villanyért többet fizetni jó dolog. A fideszes politikus rámutatott arra is, hogy az sem zavarta össze a transzparenciáról és nagy ágazati egyeztetésekről papoló Hegedűs urat, hogy minden érdekképviseleti szerv arról számolt be, semmilyen érdemi egyeztetés nem volt az új bértábláról és a béremelésről. Csak szimplán döntöttek a szakdolgozók feje felett.

A legsúlyosabb problémának azonban azt nevezte Takács Péter, hogy bár szerinte Hegedűs Zsolt eddig is hülyének nézte az egészségügyi dolgozókat, de most szintet lépett. Ezt a bértáblával kapcsolatos bejelentésre reagálta a fideszes politikus. Szerinte ugyanis csak annyi történik, hogy visszahozzák a szocialista bértáblát, ami az egyéni teljesítményt egyáltalán nem veszi figyelembe, kizárólag az életkor és a végzettség számít. Mindezt ráadásul átfogó, ágazati béremelési programként tálalja az egészségügy miniszter.

Ez nem átfogó ágazati béremelési program

Takács értékelése szerint Hegedűs bejelentése mindössze annyit jelent, hogy a gyakorlati idő, azaz az életkor szerint az évek múltával a dolgozó fizetési fokozatot ugrik, továbbá ha valaki új végzettséget szerez, a dolgozó fizetési besorolása módosul.

A fideszes képviselő hangsúlyozta, mindenki tisztában van azzal, hogy ez nem ágazati béremelési program. Az ugyanis úgy néz ki, hogy az alap bértábla egyes összegeit tervszerűen emelik – olyan ütemezésben, amiről a szakmai érdekképviseletekkel megállapodtak.

Az, hogy egy szakdolgozó életkora változik vagy új képesítést szerez, annak semmi az ágazati szintű béremelési programhoz

– jelentette ki Takács Péter, aki azt javasolta a miniszterek, hogy facebookozgatás helyett inkább dolgozzon és hallgassa meg a szakmai szervezeteket.

Az szja-mentesség korlátozása érinti az orvosokat is

Takács Péter egy korábbi bejegyzésében már arra is felhívta a figyelmet, hogy az orvosok sem járnak jól a Tisza költségvetési elképzeléseivel.

A politikus hangsúlyozta, mint minden balos költségvetés, elsősorban ez is a középosztályt, azon belül pedig a diplomás munkavállalókat bünteti a legjobban. Szerinte közülük kiemelkednek az orvosnők, akik több gyermeket nevelnek, mert a Tisza megszünteti az édesanyák korlát nélküli adómentességét.

Az egészségügy költségvetése semmilyen forrást nem tartalmaz orvosi béremelésre – holott Hegedűs úr a kamara színeiben és a kampányban korábban ezt követelte

– mutatott rá Takács Péter.

 

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