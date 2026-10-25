idezojelek
Vélemény

Ez mindenkinek sokba fog kerülni

A Tisza-kormány 2027-es költségvetése sok minden lesz, de nem az igazságosság és a fejlődés költségvetése. A következő években véget ér a munkára épülő gazdaságpolitika korszaka, elmozdulunk a segélyezésre alapuló társadalom felé.

Kiss Gergely avatarja
Kiss Gergely
Cikk kép: undefined
2026. 10. 25. 5:25
Fotó: Polyak Attila
0

Jövőre is lesz 14. havi nyugdíj, de már nem úgy, ahogyan azt az Orbán-kabinet eredeti tervei alapján az érintettek várhatták. Magyar Péter szerint annak egyheti részét kifizeti az állam, de a második hétre eső összeg, amit az előző kormány megígért, a kasszában marad. Így összességében 150 milliárd forinttól esnek el a nyugdíjasok. Ez 2,5 millió embert érint.

Arról is érdemes megemlékezni, hogy az évi 180 milliárd forint feletti árbevételű cégeknek magasabb lesz társasági adója. Ezzel a kormány rontja az üzleti környezetet, versenyhátrányba kerülhetünk a beruházókért vívott küzdelemben.

Nézzük meg a jól csengő bejelentéseket is. Itt van például a családi pótlék megduplázása, amely 300 milliárd forintot jelenthet, míg, az alacsonyabb jövedelműek szja-csökkentése 250 milliárdot. Az előbbi üzenete az, hogy véget ér a munkára ösztönző politika, az utóbbi pedig vélhetően arra teremt lehetőséget, hogy a bruttó minimálbért minél kisebb mértékben emeljék meg a munkaadók. Az uniós irányelv szerint 2027-re el kellene érnie a minimálbérnek a bruttó átlagkereset ötven százalékát. Ez már biztosan nem lesz így.

A Tisza-kormány 2027-es költségvetése sok minden lesz, de nem az igazságosság és a fejlődés költségvetése. A következő években véget ér a munkára épülő gazdaságpolitika korszaka, elmozdulunk a segélyezésre alapuló társadalom felé. Ennek káros következményeit jól láthattuk 2010 előtt. Igazából az látszik, hogy a kormánynak nincs valós gazdaságpolitikája, de előszeretettel teljesíti a brüsszeli diktátumokat. Az üzleti környezet romlását pedig nemcsak a cégek, de előbb-utóbb a költségvetés is megérzi. Ez a fejlődés gátja lesz, az igazságosságról pedig már ne is beszéljünk.

kormánybrüsszelmagyarországfejlődésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekeurópai bizottság

Gender és fölszabadulás

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekminiszterelnök

A magyar sajtószabadság

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekhalál

Bayer Zsolt: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekcdu

Az AfD már a kapuk előtt

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Keresztrejtvény
idezojelek

Napi sudoku

Keresztrejtvény avatarja

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu