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„Ha nem lesz fizetésemelés, legfeljebb táncol nektek” – elszállt a bizalom, az egészségügyi dolgozók a bértáblát követelik a minisztertől

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Nem éppen kitörő lelkesedéssel fogadták az egészségügyi dolgozók a Tisza-kormány legújabb béremelési bejelentését. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter részletesen felsorolta, kik számíthatnak jövőre magasabb fizetésre, a legfontosabb kérdésekre azonban továbbra sem adott választ: pontosan mennyivel és mikortól emelkednek a bérek? A kormány Facebook-oldalát elárasztották a kétkedő és felháborodott hozzászólások, többen pedig már a korábbi választási ígéreteket kérik számon.

Kárpáti András
2026. 10. 27. 10:44
„Ha nem lesz fizetésemelés, legfeljebb táncol nektek” – elszállt a bizalom, az egészségügyi dolgozók a bértáblát követelik a minisztertől
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése nem nyerte el a kommentelők tetszését. Forrás: Facebook

Judit egy táncoló csontvázakat ábrázoló képpel érzékeltette, milyen jövőt jósol az egészségügyi dolgozóknak: Ilyen karcsúak lesznek a béremelés után! Itt a változás!!!!

Attila szerint a beharangozott intézkedés egyszerűen „alamizsna, nem emelés”. Sándor sommásan szúrt oda a kormánynak: „500 milliárd volt az ígéret!”

 

Az utóbbi kapcsán keletkezett csalódottság ráadásul nem csupán a Facebook-hozzászólásokban jelenik meg. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) korábban közleményben jelezte, hogy a béremelés elmarad a szakdolgozók várakozásaitól és a nekik tett ígéretektől. A szervezet szerint az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos többletkeret legalább felét a szakdolgozói bérekre kellett volna fordítani, ehelyett 192 milliárdot irányoztak elő erre a célra. A kamara azt is kifogásolta, hogy az emelés nem az idén, hanem csak 2027-ben érkezik, ráadásul a pontos időpontja továbbra sem ismert.

 

Születésnapi szabadság és tánctudás

A hozzászólók közül többen a kormány egyéb korábbi ígéreteire és a politikai kommunikációra is reagáltak. – Kapnak ők is szülinapi szabit? – érdeklődött egy felhasználó. Ferenc a miniszter elhíresült táncát hozta szóba: „Ha nem lesz fizetésemelés legfeljebb táncol nektek. Az úgyis rohadt jól megy neki szerinte”.

 

Mások azt kifogásolták, hogy a szociális ágazat dolgozói továbbra is háttérbe szorulnak. Hajnalka szerint a korábbi évek elmaradásai után nekik legalább 30 százalékos emelés járna, Dávid pedig egyszerűen azt kérdezte: „A szociális dolgozók is kapnak tájékoztatást?”

Noha a kormány közleménye az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szociális munkásokat is az érintettek közé sorolja, ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes szociális ágazat bérrendezését.

 

„Ígérni könnyű”

A hozzászólók egy része a bizalmatlanságát és a türelmetlenségét juttatta kifejezésre. – Miért kellene elhinni ezt azoknak, akik mindig hazudnak? – kérdezte Evelin. István pedig egyetlen mondatban foglalta össze a kétkedők hozzáállását: „Ígérni könnyű. Azt azért mindenki láthatja.”

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