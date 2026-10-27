„Ha nem lesz fizetésemelés, legfeljebb táncol nektek” – elszállt a bizalom, az egészségügyi dolgozók a bértáblát követelik a minisztertől

Judit egy táncoló csontvázakat ábrázoló képpel érzékeltette, milyen jövőt jósol az egészségügyi dolgozóknak: Ilyen karcsúak lesznek a béremelés után! Itt a változás!!!!

Attila szerint a beharangozott intézkedés egyszerűen „alamizsna, nem emelés”. Sándor sommásan szúrt oda a kormánynak: „500 milliárd volt az ígéret!”

Az utóbbi kapcsán keletkezett csalódottság ráadásul nem csupán a Facebook-hozzászólásokban jelenik meg. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) korábban közleményben jelezte, hogy a béremelés elmarad a szakdolgozók várakozásaitól és a nekik tett ígéretektől. A szervezet szerint az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos többletkeret legalább felét a szakdolgozói bérekre kellett volna fordítani, ehelyett 192 milliárdot irányoztak elő erre a célra. A kamara azt is kifogásolta, hogy az emelés nem az idén, hanem csak 2027-ben érkezik, ráadásul a pontos időpontja továbbra sem ismert.

Születésnapi szabadság és tánctudás

A hozzászólók közül többen a kormány egyéb korábbi ígéreteire és a politikai kommunikációra is reagáltak. – Kapnak ők is szülinapi szabit? – érdeklődött egy felhasználó. Ferenc a miniszter elhíresült táncát hozta szóba: „Ha nem lesz fizetésemelés legfeljebb táncol nektek. Az úgyis rohadt jól megy neki szerinte”.

Mások azt kifogásolták, hogy a szociális ágazat dolgozói továbbra is háttérbe szorulnak. Hajnalka szerint a korábbi évek elmaradásai után nekik legalább 30 százalékos emelés járna, Dávid pedig egyszerűen azt kérdezte: „A szociális dolgozók is kapnak tájékoztatást?”

Noha a kormány közleménye az egészségügyi intézményekben foglalkoztatott szociális munkásokat is az érintettek közé sorolja, ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes szociális ágazat bérrendezését.

„Ígérni könnyű”

A hozzászólók egy része a bizalmatlanságát és a türelmetlenségét juttatta kifejezésre. – Miért kellene elhinni ezt azoknak, akik mindig hazudnak? – kérdezte Evelin. István pedig egyetlen mondatban foglalta össze a kétkedők hozzáállását: „Ígérni könnyű. Azt azért mindenki láthatja.”