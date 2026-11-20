Hat koncert három nap alatt

A sorozat november 21-én Elionor Martínez énekesnő és Petar Pejčić csellóművész fellépésével folytatódik. Másnap Camila Mandillo énekesnő, majd az Amelio Trio zárja a háromnapos programot.

A Rising Stars egyik sajátossága, hogy a közönség nem kizárólag a klasszikus repertoár jól ismert darabjaival találkozhat. A fellépők az ECHO megrendelésére készült új műveket is bemutatnak, így a koncertek a kortárs zeneszerzés számára is lehetőséget teremtenek.

A hangversenyeket követően közönségtalálkozókat is tartanak, amelyeken a hallgatók közelebbről megismerhetik a fiatal művészek gondolkodását és pályáját.

A Rising Stars koncertjeit november 20. és 22. között rendezik meg a Müpa Fesztivál Színházában. A részletes program és a fellépők bemutatása a Müpa honlapján érhető el.