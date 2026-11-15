Bartók zenéje és Erdély néphagyománya találkozik a Müpa színpadán

A mezőségi falvak világa elevenedik meg

A produkció a Mezőség kulturális örökségéből merít, amely a magyar népzene- és néptánckutatás egyik fontos területe. Az Erdély középső részén fekvő vidék hagyományos tánckultúráját gazdag ritmusvilág, változatos tánctípusok és a helyi közösségekhez kötődő zenei hagyományok jellemzik. A mezőségi táncok és dallamok a magyar táncházmozgalomban is meghatározó szerepet kaptak. A Müpa műsorfüzete szerint az előadás különböző élethelyzeteken keresztül idézi meg a mezőségi falvak mindennapjait. Megjelennek benne a családi kapcsolatok, a generációk közötti viszonyok, a közösségi hagyományok és a vidéki élet változásai. A színpadi történet irodalmi ihletője Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című műve is, amely az erdélyi falusi élet világát örökíti meg. Az előadás egyik jelenete a villamosítás megérkezését dolgozza fel. A technikai fejlődés a falusi közösségek életében jelentős változásokat hozott, miközben a korábbi szokások, az együttélés formái és a hagyományok is fokozatosan átalakultak. A produkció ezeket a változásokat a mozgás, a zene és a színpadi képek segítségével jeleníti meg.

Különleges látványvilág

A színpadi megvalósításban Bukta Imre képzőművész is közreműködött, aki a díszletért és a vizuális látványért felel. Munkásságában régóta meghatározó a vidéki élet, a paraszti kultúra és a hagyományos közösségek átalakulásának bemutatása. Alkotásain gyakran jelennek meg a falusi mindennapok tárgyai, a mezőgazdasági munka eszközei és a vidéki környezet jellegzetes részletei, amelyek sajátos, olykor ironikus művészi megközelítésben kapnak új jelentést.