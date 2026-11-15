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Bartók zenéje és Erdély néphagyománya találkozik a Müpa színpadán

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A mezőségi néptánc, Bartók Béla zenéje és a kortárs színház találkozik a mai napon a Müpában. A Mezőség–Mikrokozmosz című előadást Horváth Csaba rendezésében láthatja a közönség, a produkcióban a Forte Társulat művészei, néptáncosok és a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói is közreműködnek. A különleges színpadi világ megteremtésében Bukta Imre képzőművész is részt vett.

Viland Gabriella
2026. 11. 15. 12:31
Bartók zenéje és Erdély néphagyománya találkozik a Müpa színpadán
Mezőség-Mikrokozmosz Fotó: Csibi Szilvia/Müpa

A mezőségi falvak világa elevenedik meg

A produkció a Mezőség kulturális örökségéből merít, amely a magyar népzene- és néptánckutatás egyik fontos területe. Az Erdély középső részén fekvő vidék hagyományos tánckultúráját gazdag ritmusvilág, változatos tánctípusok és a helyi közösségekhez kötődő zenei hagyományok jellemzik. A mezőségi táncok és dallamok a magyar táncházmozgalomban is meghatározó szerepet kaptak. A Müpa műsorfüzete szerint az előadás különböző élethelyzeteken keresztül idézi meg a mezőségi falvak mindennapjait. Megjelennek benne a családi kapcsolatok, a generációk közötti viszonyok, a közösségi hagyományok és a vidéki élet változásai. A színpadi történet irodalmi ihletője Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című műve is, amely az erdélyi falusi élet világát örökíti meg. Az előadás egyik jelenete a villamosítás megérkezését dolgozza fel. A technikai fejlődés a falusi közösségek életében jelentős változásokat hozott, miközben a korábbi szokások, az együttélés formái és a hagyományok is fokozatosan átalakultak. A produkció ezeket a változásokat a mozgás, a zene és a színpadi képek segítségével jeleníti meg.

Különleges látványvilág

A színpadi megvalósításban Bukta Imre képzőművész is közreműködött, aki a díszletért és a vizuális látványért felel. Munkásságában régóta meghatározó a vidéki élet, a paraszti kultúra és a hagyományos közösségek átalakulásának bemutatása. Alkotásain gyakran jelennek meg a falusi mindennapok tárgyai, a mezőgazdasági munka eszközei és a vidéki környezet jellegzetes részletei, amelyek sajátos, olykor ironikus művészi megközelítésben kapnak új jelentést.

A koreográfiákat Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó „Fecske” készítették, a dramaturg Földeáki Nóra, a jelmeztervező Benedek Mari. A színpadon a Forte Társulat színészei mellett a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes táncosai és a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerepelnek.

A Mezőség–Mikrokozmosz eredeti bemutatója a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében valósult meg. A mostani előadást ma este 19 órától láthatja a közönség a Müpa Fesztivál Színházában. A részletes program és a közreműködők névsora a Müpa hivatalos honlapján olvasható.

 

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Néző László
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A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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