A világ 41 országából érkeztek jelentkezők a budapesti balettversenyre

A verseny különlegessége, hogy a klasszikus balett mellett a kortárs tánc is hangsúlyos szerepet kap. Míg a klasszikus produkciókban elsősorban a technikai felkészültség, a mozdulatok pontossága és a hagyományos balettkultúra ismerete kerül előtérbe, addig a kortárs koreográfiák nagyobb teret engednek az egyéni előadásmódnak és a művészi kifejezésnek. A különböző országokból érkező versenyzők eltérő képzési hagyományokat és előadói szemléletet képviselnek, így a Budapest Ballet Grand Prix a szakmai tapasztalatcserének is helyet ad. Egy ilyen nemzetközi megmérettetés különösen sokat jelenthet a pályájuk elején járó táncosoknak, akiknek későbbi lehetőségeit a versenyen szerzett tapasztalatok és kapcsolatok is befolyásolhatják.

A Müpa gálaestjével zárul a nemzetközi verseny

A IV. Budapest Ballet Grand Prix november 15-én kezdődik, a középdöntőket november 16-án és 17-én rendezik meg a Nemzeti Táncszínházban. A döntőre november 18-án kerül sor, amikor a versenyzők utolsó alkalommal állhatnak a zsűri elé. A rendezvény november 19-én, csütörtökön 19 órakor a Müpában tartott ünnepélyes gálaesttel zárul. Az esten a kategóriák győztesei és díjazottjai mellett a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói is színpadra lépnek. A részletes program a Nemzeti Táncszínház honlapján is elérhető.

A negyedik alkalommal megrendezett Budapest Ballet Grand Prix a fiatal művészek számára nemzetközi bemutatkozási lehetőséget, a magyar táncművészeti képzésnek pedig újabb alkalmat kínál arra, hogy megmutassa értékeit. Az idei rekordszámú nevezés mindenesetre azt jelzi, hogy a néhány éve elindított budapesti verseny a világ számos országában felkeltette a fiatal balettművészek érdeklődését.