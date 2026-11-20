Az internetes hírportálok esetében szintén megfigyelhető a generációs különbség. A 60 év alattiak 67 százaléka olvasott ilyen oldalakat, míg az idősebb korosztályban ez az arány mindössze 51 százalék volt.

Forrás: Nézőpont Intézet

A TikTok még nem tudta átvenni a vezető szerepet

Bár a közösségi média politikai jelentősége egyre nagyobb, az egyes platformok között komoly különbségek vannak. A TikTokon keresztül a megkérdezettek mindössze 22 százaléka szerzett politikai információkat, influenszerektől és véleményvezérektől pedig 33 százalékuk tájékozódott.

A Nézőpont Intézet szerint ezek az arányok első látásra alacsonynak tűnhetnek, ugyanakkor az influenszerek és véleményvezérek követői között olyan társadalmi csoportok is megtalálhatók, amelyeket a hagyományos média nehezebben ér el.

A digitális platformok térnyerése mellett a személyes kapcsolatok szerepe sem szorult háttérbe. A válaszadók 60 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt két hétben barátoktól vagy ismerősöktől is hallott politikai híreket. Ez arra utal, hogy a közéleti információk terjedésében továbbra is fontos szerepe van a személyes beszélgetéseknek, még a közösségi média korában is.

A férfiak gyakrabban olvasnak hírportálokat

A nemek közötti különbségek a médiafogyasztás egyes területein szintén megmutatkoznak. A televíziós és a Facebook-alapú tájékozódásban nem tapasztalható jelentős eltérés, a hírportálok használatában azonban már igen.

A férfiak 69 százaléka, a nőknek viszont csak 56 százaléka jelezte, hogy az elmúlt két hétben internetes hírportálokról szerzett politikai információkat. Az influenszerek és véleményvezérek esetében ugyancsak a férfiak kerültek többségbe: a férfi válaszadók 38, a nők 27 százaléka tájékozódott ilyen forrásokból. A kutatás arra is rámutatott, hogy a magyarok 32 százaléka mindhárom vizsgált médiatípust, vagyis a televíziót, az internetes hírportálokat és a Facebookot is használta politikai tájékozódásra. Ezen belül a 40 év felettiek 35 százaléka, a fiatalabbaknak pedig 23 százaléka tartozott ebbe a csoportba.