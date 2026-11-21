A Szomszédok hozta meg az országos ismertséget

Kiss Gábor nevét a legtöbben a Szomszédok című televíziós sorozatból ismerhették. A Horváth Ádám rendezésében készült teleregény 1987-ben indult a Magyar Televízióban, és 1999-ig volt képernyőn. A három család életét bemutató történet a rendszerváltozás előtti és utáni Magyarország mindennapjait, társadalmi változásait és hétköznapi konfliktusait is megörökítette.

Kiss Gábor Hável Imre iskolaigazgatót alakította, aki visszatérő szereplője volt a sorozatnak. A színművész művészadatlapja szerint 1987 és 1999 között összesen 151 epizódban szerepelt. Az iskolaigazgató figurájával így több mint egy évtizeden át találkozhattak a televíziónézők. A Szomszédok a magyar televíziózás egyik legismertebb sorozatává vált, szereplőinek alakját pedig sokan ma is őrzik emlékezetükben. Kiss Gábor számára Hável Imre szerepe hozta meg a szélesebb ismertséget, miközben színházi pályája már jóval a sorozat indulása előtt elkezdődött.

Filmekben és televíziós sorozatokban is láthattuk

Kiss Gábor több évtizedes pályafutása során számos játékfilmben és televíziós produkcióban szerepelt. Már az 1960-as években feltűnt olyan alkotásokban, mint A kőszívű ember fiai, az Egri csillagok és a Bálvány. Később játszott a Mérsékelt égöv, az Ámokfutás, Az ötödik pecsét és a Kopaszkutya című filmekben is. Az Emlék-Szín-Ház adatai szerint a televízióban a Szomszédok mellett többek között a Kisváros, a Mintaapák és A mi kis falunk című sorozatokban találkozhatott vele a közönség. Utóbbiban 2024-ben, 84 éves korában szerepelt, ami azt is mutatja, hogy idős korában is vállalt színészi feladatokat.