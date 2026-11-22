Megnyerte a trófeát, majd élő adásban esett össze a világbajnok futballista
Argentin bajnoka lett a Copa Sudamericana 2026-os kiírásának. A döntőben a Boca Juniors labdarúgócsapata 2-0-ra nyert a brazil Atlético Mineiro ellen. Az argentinok ünneplését csak Leandro Paredes hirtelen összeesése szakította meg.
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