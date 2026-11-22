Russell elrontotta, Antonelli és a McLarenek küzdöttek

Az utolsó szakaszban a friss konstruktőri világbajnok két versenyzője kivárt, hogy csak a legvégén próbálják megelőzni Verstappent azért, hogy a holland már ne tudjon visszatámadni. Ám Russell nem tudott várni: három körrel a vége előtt megpróbált elmenni Antonelli mellett, de elfékezte az autóját, kicsúszott, így jócskán hátraesett a mezőnyben. Aztán az olasz sem örült annyira, hiszen mindkét McLaren szinte egyszerre előzte meg őt az utolsó kör elején.

Így Verstappennek valamivel könnyebb dolga volt: megszerezte idei negyedik, egyben karrierje 75. futamgyőzelmét.

A viadal szorosságáról sokat elmond, hogy az ötödik helyezett Gasly hátránya is kevesebb, mint három másodperc volt.

Max's winning moment 🏆 #F1 #LasVegasGP https://t.co/V1O4nXQF3z — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

A Las Vegas-i Nagydíj futamának pontszerzői: Max Verstappen (holland, Red Bull) Lando Norris (brit, McLaren) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Pierre Gasly (francia, Alpine) Franco Colapinto (argentin, Alpine) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Carlos Sainz (spanyol, Williams) George Russell (brit, Mercedes) Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Két versenyhétvégével az évad vége előtt az egyéni vb-pontverseny élén Antonelli 402, Verstappen 304, Hamilton 267, Russell és Norris 264-264, míg Leclerc 250 ponttal áll. A konstruktőrök között a 666 pontos Mercedes vezet az 517 egységgel rendelkező Ferrari, valamint a 440 pontos Red Bull előtt.

Az idény november 27. és 29. között a Katari Nagydíjjal folytatódik.