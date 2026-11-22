Russell elrontotta, Antonelli és a McLarenek küzdöttek
Az utolsó szakaszban a friss konstruktőri világbajnok két versenyzője kivárt, hogy csak a legvégén próbálják megelőzni Verstappent azért, hogy a holland már ne tudjon visszatámadni. Ám Russell nem tudott várni: három körrel a vége előtt megpróbált elmenni Antonelli mellett, de elfékezte az autóját, kicsúszott, így jócskán hátraesett a mezőnyben. Aztán az olasz sem örült annyira, hiszen mindkét McLaren szinte egyszerre előzte meg őt az utolsó kör elején.
Így Verstappennek valamivel könnyebb dolga volt: megszerezte idei negyedik, egyben karrierje 75. futamgyőzelmét.
A viadal szorosságáról sokat elmond, hogy az ötödik helyezett Gasly hátránya is kevesebb, mint három másodperc volt.
A Las Vegas-i Nagydíj futamának pontszerzői:
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Carlos Sainz (spanyol, Williams)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Két versenyhétvégével az évad vége előtt az egyéni vb-pontverseny élén Antonelli 402, Verstappen 304, Hamilton 267, Russell és Norris 264-264, míg Leclerc 250 ponttal áll. A konstruktőrök között a 666 pontos Mercedes vezet az 517 egységgel rendelkező Ferrari, valamint a 440 pontos Red Bull előtt.
Az idény november 27. és 29. között a Katari Nagydíjjal folytatódik.