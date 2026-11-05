Rövid betegség után elhunyt a Forma–1-es világbajnok
Nyolcvanéves korában, rövid betegség után elhunyt Alan Jones. Ő volt a Williams csapat első Forma–1-es világbajnoka 1980-ban, s mindmáig a sorozat utolsó ausztrál győztese. Alan Jones halálhírét a felesége hozta nyilvánosságra csütörtökön.
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