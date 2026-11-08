Verstappen 19 helyet javított az esőben, a megforgó Mercedesek is ünnepelhetnek

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A 2026. évi Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíjat Lando Norris nyerte. A McLaren brit világbajnoka mellett a két Red Bull-pilóta, Max Verstappen és Isack Hadjar állhatott még a brazíliai dobogóra. A Mercedes bebiztosította konstruktőri világbajnoki címét.

Wiszt Péter
2026. 11. 08. 19:40
Verstappen 19 helyet javított az esőben, a megforgó Mercedesek is ünnepelhetnek
Nedves pályán rajtolt el a mezőny Interlagosban Fotó: AFP/Mauro Pimentel

A folytatásban is maradt ez a sorrend az élen – annyi változott, hogy féltávnál Hadjar elengedte a nála gyorsabbnak vélt csapattársát, Verstappent –, miközben a mezőny a radarkép alapján beígért csapadék-utánpótlást várta.

Norris nyert, a Mercedes konstruktőri világbajnok

Miután először csak szemerkélés formájában érkezett az eső, a táv kétharmadához érve a többség autójára újabb lágyakat raktak fel – majd azokon sokkal gyorsabban köröztek –, Russell és Leclerc maradt a használt abroncsokon. Antonelli támadta Hadjart a harmadik helyért, ám tíz körrel a leintés előtt egyre intenzívebben kezdett esni az eső, így egyre többen csúszkáltak, és a teljes mezőny visszaváltott az átmeneti esőgumikra. Russell jól járt a kivárással, a negyedik helyen folytatta a kerékcserét követően. A dobogót már nem tudta elérni, Antonellihez hasonlóan ő sem volt elégedett az autó egyensúlyával.

Norris idei harmadik, pályafutása 14. futamgyőzelmét aratta. 

Verstappen 2024-ben a 17. rajtkockából nyert, majd tavaly a bokszból indulva harmadik lett Brazíliában – ezúttal a 21. pozícióból startolva másodikként zárt. Hadjar negyedik alkalommal szerzett harmadik helyet a Forma–1-ben.

A Sao Pauló-i Nagydíj futamának pontszerzői:

  1. Lando Norris (brit, McLaren)
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  3. Isack Hadjar (francia, Red Bull)
  4. George Russell (brit, Mercedes)
  5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  6. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  8. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  9. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  10. Nico Hülkenberg (német, Audi)

Három versenyhétvégével az évad tervezett vége előtt az egyéni vb-pontverseny élén Antonelli 390, Verstappen 279, Russell 262, Hamilton 261, Leclerc 251, míg Norris 246 ponttal áll. A konstruktőrök között a 652 pontos Mercedes vezet az 512 egységgel rendelkező Ferrari, valamint a 413 pontos Red Bull előtt.

Az idény november 19. és 21. között a Las Vegas-i Nagydíjjal folytatódik. 

 

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