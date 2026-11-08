Verstappen 19 helyet javított az esőben, a megforgó Mercedesek is ünnepelhetnek

A folytatásban is maradt ez a sorrend az élen – annyi változott, hogy féltávnál Hadjar elengedte a nála gyorsabbnak vélt csapattársát, Verstappent –, miközben a mezőny a radarkép alapján beígért csapadék-utánpótlást várta.
Norris nyert, a Mercedes konstruktőri világbajnok
Miután először csak szemerkélés formájában érkezett az eső, a táv kétharmadához érve a többség autójára újabb lágyakat raktak fel – majd azokon sokkal gyorsabban köröztek –, Russell és Leclerc maradt a használt abroncsokon. Antonelli támadta Hadjart a harmadik helyért, ám tíz körrel a leintés előtt egyre intenzívebben kezdett esni az eső, így egyre többen csúszkáltak, és a teljes mezőny visszaváltott az átmeneti esőgumikra. Russell jól járt a kivárással, a negyedik helyen folytatta a kerékcserét követően. A dobogót már nem tudta elérni, Antonellihez hasonlóan ő sem volt elégedett az autó egyensúlyával.
Norris idei harmadik, pályafutása 14. futamgyőzelmét aratta.
Verstappen 2024-ben a 17. rajtkockából nyert, majd tavaly a bokszból indulva harmadik lett Brazíliában – ezúttal a 21. pozícióból startolva másodikként zárt. Hadjar negyedik alkalommal szerzett harmadik helyet a Forma–1-ben.
A Sao Pauló-i Nagydíj futamának pontszerzői:
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Isack Hadjar (francia, Red Bull)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Nico Hülkenberg (német, Audi)
Három versenyhétvégével az évad tervezett vége előtt az egyéni vb-pontverseny élén Antonelli 390, Verstappen 279, Russell 262, Hamilton 261, Leclerc 251, míg Norris 246 ponttal áll. A konstruktőrök között a 652 pontos Mercedes vezet az 512 egységgel rendelkező Ferrari, valamint a 413 pontos Red Bull előtt.
Az idény november 19. és 21. között a Las Vegas-i Nagydíjjal folytatódik.