Kerkez Milos és Andoni Iraola már ünnepelhetett az MU ellen, de még Bournemouth-ban. Fotó: AFP/Paul Ellis

Kerkez és Pochettino a Liverpool–Manchester United előtt

Az idényben eddig az összes bajnokin pályára lépett Kerkez Milosnak a bournemouth-i időszakából jobb emlékei vannak, akkor négy mérkőzésből egyet sem veszített el az MU-val szemben. Azóta viszont kettőből kettőt. – Persze, hogy fájtak ezek a vereségek. Ez most extra üzemanyag minden játékosnak.

Nem hiszem, hogy ennél nagyobb motivációra van szükségünk

– mondta Kerkez. – Ez Anglia legnagyobb rangadója, nem igaz? A világon mindenki erre vár. Mindenki egy jó, izgalmas találkozót akar látni. Hazai pályán játszunk az Anfielden, tudjuk, mit jelent ez. Alig várjuk!

Pochettino első edzéséről drónfelvételek kerültek nyilvánosságra, de enélkül is bizonyos volt, hogy az amerikai válogatottat idén vb-nyolcaddöntőig vezető szakember nagy dobásra készül új helyszínén. A Southampton, a Tottenham és a Chelsea után a Manchester United már a negyedik angol klubja, és a szurkolók zöme máris megkedvelte: a minap órákon keresztül elbeszélgetett a játékosokkal, és kimondta, hogy a várost kékről ismét vörössé változtatná.

A vasárnapi ellenfelet persze tiszteli. – A Liverpool egy nagyon erős csapat, kiváló játékosokkal és nagy tapasztalattal. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, különösen az Anfielden – mondta az 54 éves tréner. – Tisztelnünk kell az ellenfelünket, ám nem félhetünk tőlük. A saját játékunkat kell játszanunk, koncentráltan és bátran kell futballoznunk. Mindent megteszünk azért, hogy jó eredményt érjünk el.

Anglia legnagyobb futballderbije magyar idő szerint 17.30-kor kezdődik. A Liverpool magyar gólnak már örülhetett ezen a hétvégén: az angol utánpótlás-válogatott Farkas Erik az U18-as bajnokság szombati játéknapján csereként beállva szerzett győzelmet érő gólt a Stoke City vendégeként 4-3-ra megnyert párharc során. Az Anfielden és hazánkban is örülhetnének, ha vasárnap is hasonló történne.