Magyar gólok és manchesteri összeomlás Angliában

A City motivációs szintje erősen kérdéses, a hírek szerint ugyanis a klub a pénzügyi csalásai miatt hamarosan a Premier League-en kívül találhatja magát a pályán elért eredményektől függetlenül. A városi rivális viszont éppen a tabella alapján kerülhet veszélybe.

Magyar gólok: Styles és Farkas is betalált

Vasárnap a Liverpool és az Arsenal rangadóján akár Szoboszlai Dominik is visszatérhet sérülése után. A Liverpool akár a forduló nyertese is lehet, hiszen ha nyer, akkor a forduló előtt holtversenyben éllovas Cityn és az Arsenalon is hoz három pontot. Ha viszont kikap, a dobogóért folytatott csatában a Brighton és a Chelsea sikere miatt a forduló vesztese is lehet Szoboszlai és Kerkez csapata.

A Liverpool az U18-as bajnokságban örülhetett magyar góloknak: szombaton Farkas Erik kétszer is betalált a Sunderland elleni siker során.

Az angol másodosztályban is született magyar gól: Callum Styles is bevette a West Ham kapuját, a magyar válogatott balhátvéd klubja, a West Bromwich a feljutásért küzd, egyelőre negyedik a Championship tabelláján. Styles már a harmadik gólját szerezte a bajnokságban.