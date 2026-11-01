Magyar gólok és manchesteri összeomlás Angliában

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A Premier League szombati rangadóján a Brighton 1-0-ra nyer a Manchester City ellen. A Manchester United a Chelsea otthonában kapott ki, és épphogy nem áll kieső helyen. Vasárnap a Liverpool és az Arsenal csap össze, Szoboszlai Dominik visszatérésére is van esély. Szombaton a másodosztályban Callum Styles, az utánpótlás-bajnokságban Farkas Erik volt eredményes.

Koczó Dávid
2026. 11. 01. 9:48
Magyar gólok és manchesteri összeomlás Angliában
Lisandro Martínez ámokfutása után a Chelsea ellen is kikapott a Manchester United Fotó: AFP/Glyn Kirk

A City motivációs szintje erősen kérdéses, a hírek szerint ugyanis a klub a pénzügyi csalásai miatt hamarosan a Premier League-en kívül találhatja magát a pályán elért eredményektől függetlenül. A városi rivális viszont éppen a tabella alapján kerülhet veszélybe.

Magyar gólok: Styles és Farkas is betalált

Vasárnap a Liverpool és az Arsenal rangadóján akár Szoboszlai Dominik is visszatérhet sérülése után. A Liverpool akár a forduló nyertese is lehet, hiszen ha nyer, akkor a forduló előtt holtversenyben éllovas Cityn és az Arsenalon is hoz három pontot. Ha viszont kikap, a dobogóért folytatott csatában a Brighton és a Chelsea sikere miatt a forduló vesztese is lehet Szoboszlai és Kerkez csapata.

A Liverpool az U18-as bajnokságban örülhetett magyar góloknak: szombaton Farkas Erik kétszer is betalált a Sunderland elleni siker során.

Az angol másodosztályban is született magyar gól: Callum Styles is bevette a West Ham kapuját, a magyar válogatott balhátvéd klubja, a West Bromwich a feljutásért küzd, egyelőre negyedik a Championship tabelláján. Styles már a harmadik gólját szerezte a bajnokságban.

 

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