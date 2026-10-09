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Haaland a Szoboszlaiék elleni rangadó előtt először reagált a City súlyos botrányára

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Megszólalt Erling Haaland, miután a Manchester City a Premier League pénzügyi szabályainak súlyos megsértése miatt bűnösnek találtatott. A norvég csatár összefogásra szólította fel a klub szurkolóit. A City ellen több mint 900 millió fontnyi pénzügyi manipulációval kapcsolatban születtek elmarasztaló megállapítások, a klub azonban fellebbezett. Haaland jövőjét is befolyásolhatja az ügy, miközben most a Szoboszlai Dominikkel közös salzburgi élményeit is felidézte a Liverpool elleni rangadó előtt.

Szalay Attila
2026. 10. 09. 7:40
Erling Haaland a Manchester City botrányáról beszélt Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP

A Manchester City vitatja a megállapításokat, jogi és ténybeli hibákra hivatkozva október 2-án fellebbezést nyújtott be. A várható szankciókról külön eljárásban döntenek, így jelenleg nem lehet tudni, hogy pénzbírság, pontlevonás vagy akár ennél súlyosabb sportszakmai büntetés vár-e a klubra. A vizsgált kilenc idény során a Manchester City három angol bajnoki címet nyert, 2012-ben, 2014-ben és 2018-ban. Egyelőre azonban nincs döntés ezek esetleges visszavonásáról.

Haaland különleges mérkőzésre készül Szoboszlai Dominikék ellen

A klub körüli bizonytalanság ellenére Haalandnak és társainak vasárnap a pályán is bizonyítaniuk kell: a Manchester City a Liverpool otthonába látogat a Premier League rangadóján. A mérkőzés magyar szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen a házigazdáknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepelhet.

Haaland arról is beszélt, hogy számára különleges jelentőséggel bírnak a Liverpool elleni összecsapások, amelyek már pályafutása korábbi szakaszában is nagy hatással voltak rá, itt kiemelte salzburgi élményeit is, ahol Szoboszlai nemcsak csapattársa volt, hanem közeli barátja is lett.

– Mindig különleges a Liverpool ellen játszani. Különösen Pep Guardiola és Jürgen Klopp idejében volt az. Emlékszem, Salzburgban és Dortmundban ülve néztem a mérkőzéseiket, és azt, hogyan hajszolták egymást egyre jobb teljesítményre. Ezek mindig különleges meccsek voltak.

A norvég támadó azt is felidézte, hogy az Anfielden már mindenféle eredményt átélt.

– Nyertem már ott, játszottam döntetlent, és veszítettem is. Ezért mindig különleges ott pályára lépni. Minden Premier League-mérkőzés más, de a Liverpool elleni találkozók mindig különlegesek – mondta.

Erling HaalandManchester CitySzoboszlai DominikPremier LeagueSzóljon hozzá!

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