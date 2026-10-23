Felidézte: gyerek volt a forradalom idején, de emlékszik rá, mert az ő házuk is leégett a harcok során, így gyakorlatilag hajléktalanok lettek. Családjával előbb egy munkásszálláson húzták meg magukat, majd elosztották őket, és mindannyiukat egy-egy plébánia vette gondozásba.
Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
Katonai tiszteletadással, a közjogi méltóságok jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót a Parlament előtt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából országszerte megemlékezéseket tartanak.
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