Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Felidézte: gyerek volt a forradalom idején, de emlékszik rá, mert az ő házuk is leégett a harcok során, így gyakorlatilag hajléktalanok lettek. Családjával előbb egy munkásszálláson húzták meg magukat, majd elosztották őket, és mindannyiukat egy-egy plébánia vette gondozásba.