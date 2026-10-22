Október huszonharmadika: egy nap, amely megrengette a világot

Zászlót bont az egyetemi ifjúság

A formálódó forradalmi hangulat csalhatatlan jeleként Rajk László 1956. október 6-i újratemetése békés rendszerellenes tüntetéssé változott.

Rajk Lászlót és társait Rákosi által kiagyalt képtelen és hamis vádakkal fogták koncepciós perbe 1949-ben, majd ítélték halálra. Annak ellenére, hogy az ellene felhozott vádak minden alapot nélkülöztek, de Rajk Lászlót kommunista belügyminiszterként egyaránt súlyos felelősség terhelte a koncepciós perekért, a kuláküldözésekért és a kommunista terrorgépezet működtetésében való részvételéért, ezért mint a Rákosi-diktatúra kiépítésének egyik főszereplőjét, egyéni tragédiája ellenére sem lehet pozitív történelmi személyiségnek, mártírnak tekinteni.

Az MDP vezetősége azonban sem Rajk október 13-i rehabilitálásával, sem pedig a pártvezetésen belül a mérsékelt szárnyat képviselő és korábban a pártból a „revizionista” nézetei miatt kizárt Nagy Imre visszavételével sem tudta lecsillapítani az egyre erőteljesebb forrongást.

Rajk László ( a kép jobb szélén) az ellene indított koncepciós per tárgyalásán Fotó: MTI/Hámor Szabolcs

Október 16-án a szegedi egyetemisták nagygyűlése kimondta, hogy testületileg kiválnak pártállami diktatúra kommunista ifjúsági szervezetéből, a Demokratikus Ifjúsági Szövetségből, és elhatározták egy új, a párttól független, valóban demokratikus szervezet, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének (MEFESZ) megalapítását. Az október 16-át követő napokban az ország nagy egyetemeinek diáksága sorra jelentette be a MEFESZ-hez való csatlakozását, miközben a diákok képviselői egyre radikálisabb követeléseket fogalmaztak meg.

Üléseznek a MEFESZ küldöttei Fotó: Fortepan

Az egyetemisták és főiskolások képviselői a MEFESZ október 22-én éjszaka, a Műegyetem épületében megtartott gyűlésén fogalmazták meg a legfontosabb követeléseiket, 16 pontba szedve.

A külpolitikai jellegű követelések között első helyen szerepelt az országban állomásozó szovjet csapatok kivonása, továbbá a mecseki uránkészlet világpiaci áron való értékesítése, valamint az uránkitermelésre vonatkozó titkos szovjet-magyar megállapodás nyilvánosságra hozatala.