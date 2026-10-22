Scheisskopf hadnagy ’56-os ünnepsége

„Lementem én ’56-ra

dicsfényt csipegetni,

utánam jött Costa bácsi pofon veregetni.

Brüsszelbe bújtam

folyton hazudoztam

Ursula szólt bí-bá-bű

te vagy az a sz..fejű!”

Szóval a gyarmattartók itt lesznek.

Meg a moldáviai elnök is itt lesz (végre!), a nagy fogás pedig „Német”ország képviseletében Steffen Bilger közlekedési miniszter, aki azért jön, hogy menetrendeket csereberéljen a Vitézyvel, a díszvacsora után pedig félre fognak vonulni, és kisautókat fognak tologatni, ekkor csatlakozik majd hozzájuk Peter Tschentscher, Hamburg polgármestere is.

Továbbá tiszteletét teszi az észt kormány képviseletében Liisa Pakosta digitális ügyekért felelős miniszter, ami lássuk be, nagy megtiszteltetés. És a jelen állás szerint – bár ezt még hivatalosan nem erősítették meg – meg fog érkezni az ünnepre a finn csatornázási művek aligazgatója, mert ő éppen ráér.

Egyszóval semmi ok az aggodalomra, az idegeskedésre, Scheisskopf hadnagy igenis nagyszabású díszszemlét fog tartani...