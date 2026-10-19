Borítókép: Magyar Péter és Ursula Von Der Leyen (Fotó: DURSUN AYDEMIR)
Felmentő sereg: Budapestre érkezik Ursula von der Leyen
Az Európai Bizottság elnöke részt vesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett budapesti megemlékezésen. Ursula von der Leyen a jubileumi ünnepségen beszédet is mond.
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