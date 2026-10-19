Valter Attila váratlan vallomása: nem a kulcscsonttörés volt a legrosszabb
Kulcscsonttöréssel zárta az idényt Valter Attila, aki a Japánban elszenvedett bukása után először még úgy tudta, hogy megúszta súlyos sérülés nélkül. A magyar kerékpáros most nemcsak a törésről számolt be, hanem őszintén vallott a mögötte álló nehéz évéről, az elmaradt eredményekről és az őt ért kritikákról is.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en