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Csak azt kínozhatja a lelkiismerete, akinek van

Mi a fő különbség Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között?

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Pilhál Tamás
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2026. 10. 23. 15:20
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De nem akarok ezredszer is pálcát törni Gyurcsány Ferenc feje fölött. Törtem eleget. Sőt ideírom, megismétlem: szerintem ennek a honfitársunknak van lelkiismerete. Ő érzi a bűnök súlyát. Azért tűnik olyan megtörtnek.

S most mindezt tessék összevetni a jelenlegi, ideiglenes, úgynevezett miniszterelnök viselkedésével! 

Elkövette az elkövethető bűnök legförtelmesebbjét: elárulta a családját. Lehallgatta, zsarolta és följelentette a feleségét, három gyermeke édesanyját. És a szeme se rebben. Aztán bosszújáért elárulta a hazáját, átadta Magyarország várkulcsait a globális pénzhatalom szociopatáinak. S nemhogy a szeme se rebben, még büszke is rá. A lelkiismeret, a bűntudat szikráját sem látni benne. A családját is eltaposta, csak mert nem ültették elég közel Mészáros Lőrinc asztalához.

Most épp az ötvenhatos zászló közepébe rakatta a búráját – a kivágott komcsi címer helyére. Mert nemcsak fenékküszöböt épít, hanem ő maga, egyszemélyben az ötvenhatos forradalom és szabadságharc. Is. Azt hiszem, egy súlyosan beteg ember. Ne legyen igazam, de ő nem gumival lövet majd a népére, amikor szorul a hurok. 

Gyurcsány FerencTisza-kormányMagyar PéterSzóljon hozzá!

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