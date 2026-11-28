Mivel hazánkban Magyar Péter színre lépése óta a politikáról nincs valódi gondolkodás, széles tömegeket csak a vakhit vezérel állásfoglalásuk kialakítása során, nagyon nem mindegy, milyen mértékben van köze a valósághoz azoknak a történeteknek, amelyeket az említett tömegek elhisznek. Sajnos ki kell jelenteni, hogy a magyar miniszterelnök gátlás nélkül, folyékonyan hazudik. Műfaja a klasszikus koholmány, amikor a valóság ele­meit ordas hazugságokkal, csúsztatásokkal és szándékos tévedésekkel keveri. Seszták Miklós milliárdjainak meséje pél­dául úgy folytatódik a kormánypárti szubkultúrában, hogy nem tudjuk ugyan, kinek a pénzét találták meg, lenyeljük, hogy kiderült, kinek az erdeje az, ahol megtalálták (nem Sesztáké!), de az, aki elárulta a tévéstábnak Fabó György nevét, az egyébként is fideszes (hahaha!), a számlagyáros Fabó pedig valamikor üzletelt Seszták egyik cégével, tehát a milliárdok nyilván a volt miniszter lopott vagyonából kerültek Fabó birtokán a földbe. Az ellenzék tehát mondjon le és tűnjön el. Csakhogy Magyar Péterék nagy bánatára sokszor az igazság bizonyítása is nagy nehézségekbe ütközik, a hazugságé azonban szinte lehetetlen. Csak jelzem, ezen az apróságon szoktak elbukni a kémfilmek gonosz manipulátorai is.