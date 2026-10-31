Nemzeti grincs

A Fidesz ünnepi rendezvénye, a Tiszáénál nagyobb tömeg arra utal: a patrióták mintha ébredeznének az áprilisi sokkból, talán hamarosan talpra állnak. Mondjuk ideje. Hiszen az ellenfél annyira romlott és gátlástalan, hogy még egy nemzeti ünnepen is provokátorokat küld az ellenzéki rendezvényre…

Gond egy szál se, Kijózanodás tábornok úr hamarosan kopogtat mindenkinél. A gyarmati helytartótanács pontról pontra megvalósítja mindazt, amit mi a kampányban megírtunk, Övcsatosék meg letagadtak. Árstopok kivezetése, adóemelések, édesanyák kedvezményeinek megnyirbálása, kedvezményes hitelek eltörlése. Közben a beruházások és az építőipar gerelyként földbe állt, a munkanélküliség és az élelmiszerárak kilőttek. Fölkészül: a kedves olvasó rezsiszámlája. Nem kell félni, de fájni fog.