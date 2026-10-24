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A Helyzet

Ünnep és emlékezés

Mi az áldozatokra emlékezünk, a megalázottakra, a megszomorítottakra. Nem a hóhérokra, nem a sortüzeket vezénylőkre, nem a gyilkos gépezetet kiszolgálókra, nem a sunyi haszonélvezőkre.

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Gajdics Ottó
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2026. 10. 24. 5:10
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Schmidt Mária csapata ebbe az irányba indult el a Terror Háza kiállító terei­ben és kutatóműhelyeiben, nem csoda, hogy az első számú közellenséggé váltak a posztkommunisták ismét önkényuralmat építő politikusai számára.
Az ötvenedik évfordulót Gyurcsányék meggyalázták. Azt a borzalmat, hogy méltó ünneplés helyett ismét vér folyt a pesti utcán, nem tudta feledtetni a 2016-os emlékév sem, de akkor legalább fel tudtuk mutatni a szuverenitásunk ellen fenekedőknek 1956 csodálatos példáját. A hetvenedik évforduló ünneplésére a nemzeti önrendelkezést épp átértelmező helytartó urunk az Európai Egyesült Államok létrehozásáért küzdő, önmagát máris birodalmi vezetőnek képzelő Ursula von der Leyent hívta meg beszédet mondani.

Mansfeld Péter, Tóth Ilona, Wittner Mária, én kérek bocsánatot!

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Pilhál György
idezojelekgerő ernő

Sajátjai is rettegték

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Gerő Ernő fellépését még a Budapesten tartózkodó szovjet vezetők (Szuszlov és Mikojan) is elítélték. Két napra rá le is vették a párt éléről, október 28-án pedig Moszkvába menekítették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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