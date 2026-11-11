Magyar Péter és a pokol

A pokol. Mi is látjuk már ezt a poklot, mióta egy családi tragédiából országos kerekedett. A szóban forgó ember e poklot hirdeti és árasztja magából – hiszen nem adhat mást, csak mi lényege. Másfél évig zsarolja a feleségét, három gyermeke édesanyját. Ki tesz ilyet? Ki ez az alak, atyaég!

Gyűlölet, rágalmazás, hazugság, sunyi gonoszság. S akinek nincs elég életbölcsessége, veleszületett ösztöne, hogy fölismerje a kóros manipulációt, azt könnyen megmételyezi, magával rántja a pokol mélyére. A mi feladatunk lesz kimenteni mindannyiukat, egyesével. Sziszifuszi munka vár ránk.

„Magyar Péter beárazta a hangfelvétel nemzeti érdekének árát. Havi 4,4 millió forintot tett zsebre a hangfelvétel elkészülte és nyilvánosságra hozása között. Az európai parlamenti vagyonnyilatkozatában látják. Miért nem akart korábban mozgalmat indítani? Miért várt tizennégy hónapig és szedte a maffia hasznait? Senki nem kényszerítette, hogy beüljön az állami pozíciókba” – kérdezte Varga Judit. Nem hallottam még élő embert, aki erre értékelhető választ adott volna. A szektatagok végső „indoklása” erre nagyjából ennyi: O1G. Vagy a szektavezér valamely „bölcsessége”: „rogáni propaganda”, „jó vergődést!”, esetleg „visítsatok Fidesz-birkák!”

Azt hiszem, a magyar közbeszéd jelen pillanatban halott. Az úgynevezett „miniszterelnök” meggyilkolta. És ameddig ő hatalmon van, addig értelmes beszéd, ép ész, béke itt nem lesz. A gyógyulás akkor kezdődhet meg, ha jelenlegi hívei is megtapasztalják azt a poklot, megcsapja őket annak kénköves szellője, amelyet Varga Judit évekig átélt, túlélt.

És meg is fogják, ebben biztos vagyok.