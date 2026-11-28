A két megkeresésünk esetében egyelőre nem az a kérdés, hogy a Miniszterelnökség képes-e sajtóközleményben kiállni az átláthatóság mellett, hanem az, hogy a gyakorlatban mikor teszi hozzáférhetővé a közpénzek felhasználására vonatkozó adatokat.
Rekordot hirdet átláthatóságból Ruff Bálint minisztériuma, de lapunk adatigényléseire nem válaszol
Miközben a Miniszterelnökség sajtóközleményben büszkélkedik azzal, hogy fél év alatt több mint hétszáz közérdekű adatigénylést teljesített, két, a hivatalos kiadásokra vonatkozó megkeresésünkre egyelőre csak a válaszadási határidő meghosszabbításáról értesítették szerkesztőségünket.
Borítókép: Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter és Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)
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