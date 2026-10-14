Mi történik Brüsszelben? Három uniós intézménynél is komoly szabálytalanságokat tártak fel

Az Európai Bizottság működésében súlyos szabálytalanságokat tártak fel az elmúlt években (Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

Átláthatatlan bizottságok

A szakértő szerint az átláthatóság hiányára legjobb példa, hogy számos bizottság esetében rengeteg időbe telt a nevek alapján feltérképezni a hátterüket, a korábbi politikai hovatartozásukat és kötődéseiket. Függetlenek sem lehetnek, hiszen első és egyetlen feladatuk az európai tudósok bírálata és a korlátozásukat célzó eljárások elindítása volt. Az Európai Unió Bírósága (EUB) is hasonlóan problémás.

– Keveset foglalkozunk azzal a teljes eljárással, ahogyan az EUB megtalálja az új bírákat: magának a bíróságnak a jóváhagyása nélkül ugyanis nem lehet új tagot kinevezni. A tagállamok így alárendelt szerepbe kényszerülnek, delegálási lehetőségük rendkívül korlátozott. Olyan átláthatatlan bizottságok működnek, amelyek kiszűrik azokat, akik nem szimpatikusak nekik, vagy akik a föderalista Unió helyett a tagállamokért kiálló Európai Uniót képviselik – magyarázta Mráz Ágoston Sámuel.