Ezeken a helyen a nép már nem kormányoz, a cenzúra lett az európai elit új fegyvere

Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

Felidézte, hogy Franciaországban a szólásszabadságot jobban tisztelő magáncsatornákat, például a CNews-t, rendszeresen százezres bírságokkal sújtják, ha ilyen részrehajló peres ügyeket kapargatnak a felszínen. Legutóbb az ARCOM, a francia médiahatóság

szankcionálta a CNews-t, mert az a belbiztonsági kérdéseken keresztül a bevándorlás veszélyeire fókuszált, és bírálta a kormány, valamint az EU intézkedéseit. A hatóság most először hivatalosan is megtiltotta egy magáncsatornának, hogy megkérdőjelezze a végrehajtó hatalom és az Unió politikáját olyan kérdésekben, amelyekben a CNews álláspontját a franciák 80 százaléka osztja

– jegyezte meg Nicolas Bauer, a Patrióták Európáért uniós frakció konferenciáján, amely az uniós intézményekben és az EU-ban egyre erősödő autoriter intézkedésekre fókuszált.