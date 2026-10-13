Ezeken a helyen a nép már nem kormányoz, a cenzúra lett az európai elit új fegyvere

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Többmilliárd eurónyi uniós forrást szabadítottak fel Magyarország számára, a jogállamisági eljárás azonban még mindig tart

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Miközben az uniós balliberális fősodor a jogállamiságért aggódik, a hátunk mögött rendszerszintű puccs zajlik a demokrácia ellen, ebben a témában tartott konferenciát a Patrióták Európáért uniós frakció Brüsszelben. Egy nemrég elhangzott francia beszéd rávilágít, hogyan váltak a nemzetközi bíróságok és az ENSZ-szakértők külföldről finanszírozott NGO-k politikai eszközévé, és miként cenzúrázzák el a kormánykritikus, bevándorlásellenes hangokat a többségi akarat ellenére.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 13. 14:51
Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK Forrás: NurPhoto
CNEWS handheld microphone in a street scene, with the red cover and white logo clearly visible against a background of cobblestones and light-colored clothing in Paris, France, on September 15, 2026. Journalist. (Photo by Riccardo Milani / Hans Lucas via AFP)
Fotó: RICCARDO MILANI / Hans Lucas

Felidézte, hogy Franciaországban a szólásszabadságot jobban tisztelő magáncsatornákat, például a CNews-t, rendszeresen százezres bírságokkal sújtják, ha ilyen részrehajló peres ügyeket kapargatnak a felszínen. Legutóbb az ARCOM, a francia médiahatóság

szankcionálta a CNews-t, mert az a belbiztonsági kérdéseken keresztül a bevándorlás veszélyeire fókuszált, és bírálta a kormány, valamint az EU intézkedéseit. A hatóság most először hivatalosan is megtiltotta egy magáncsatornának, hogy megkérdőjelezze a végrehajtó hatalom és az Unió politikáját olyan kérdésekben, amelyekben a CNews álláspontját a franciák 80 százaléka osztja

– jegyezte meg Nicolas Bauer, a Patrióták Európáért uniós frakció konferenciáján, amely az uniós intézményekben és az EU-ban egyre erősödő autoriter intézkedésekre fókuszált.

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Sebestyén Géza
idezojelekkata

Az új kata többet árthat, mint amennyit használ

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A kisvállalkozók terheinek csökkentése vonzó cél, ám ami az egyes vállalkozóknak előnyös, az nem feltétlenül használ a gazdaság egészének.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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