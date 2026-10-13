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Többmilliárd eurónyi uniós forrást szabadítottak fel Magyarország számára, a jogállamisági eljárás azonban még mindig tart

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Magyar Péter és Velkey György teli szájjal röhögött tiszás képviselőtársuk felszólalásán + videó

„Korábban kell felkelni azoknak, akik börtönnel akarnak fenyegetni” – Deutsch Tamás szerint a politikai hidegháború korszakát éljük

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A politikai hidegháború korszakát hozta el a balliberális fősodor, Brüsszelben pedig bolsevik hatalomgyakorlás zajlik a nemzeti erők ellen, miközben a nyugati elit kettős mércével méri a közép-kelet-európai tagállamokat, erre figyelmeztetett Deutsch Tamás a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció konferenciáján. A Fidesz európai parlamenti képviselője élesen bírálta a fősodratú politikát, amely szerinte megbélyegzéssel és szankciókkal próbálja korlátozni a szuverenista államok függetlenségét és gazdasági mozgásterét. Leszögezte ugyanakkor, hogy a nemzeti, szuverenista, patrióta erők harcolni fognak a brüsszeli politika ellen.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 13. 14:13
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
A cap reading "Make Europe great again" is seen at the first Patriots Network conference in Paris on May 2, 2026. Founded in France in 2023 by a member of the French far-right party Rassemblement National (RN), the network brings together young patriots from around 40 countries. (Photo by Julie SEBADELHA / AFP)
Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

Bolsevik hatalomgyakorlás, képmutató politika, brüsszeli kettős mérce

Az európai parlamenti képviselő felidézte azt is, hogy a a baloldalon a bolsevik hatalomgyakorlás egyik legfontosabb alapszabálya szerint munkálkodnak: azzal vádolják a politikai ellenfeleket, amiket ők maguk csinálnak. 

A leghangosabban kiáltanak farkast, másokat vádolnak jogállamisági problémákkal, miközben ők azok, akik fittyet hánynak a legalapvetőbb jogállamisági és demokratikus alapelvekre

– fogalmazott, majd megjegyezte, hogy Magyarországon a brüsszeli fősodorhoz tartozó erők a hatalomra jutásukat követően alkotmányos puccsot hajtottak végre, lebontották a demokratikus Magyarországot és nyíltan egy önkényuralmi rendszer kiépítésébe kezdett.

Mit mondtak volna itt Brüsszelben, ha Orbán Viktor független alkotmányos intézmények vezetőit szólította föl a parlamenti felszólalásában a távozásra? Képzeljük el, hogy mit mondtak volna itt Brüsszelben, ha Orbán Viktor eltávolította volna hivatalából a köztársasági elnököt, ha saját politikai rendőrséget hozott volna létre, ha a tiszás politikusok döntő részét eltiltotta volna a választásokon való indulástól, vagy ha egy törvénytelen ügyészi akció keretében lefoglalta volna a Tisza Párt szervereit? 

– sorolta Deutsch Tamás. Szerinte Brüsszelben Magyar Péterék alkotmányos puccsát úgy kezelik, mintha ez egy teljesen természetes dolog lenne, csupán támogató módon hallgat. 

Ursula von der Leyen már mindenben megegyezhetett Magyar Péter kormányával (Fotó: JOHN THYS / AFP)
Ursula von der Leyen már mindenben megegyezhetett Magyar Péter kormányával (Fotó: JOHN THYS / AFP)

A szuverenista, nemzeti erők harcolni fognak

Leszögezte, hogy nekünk magyaroknak, nekünk közép-európaiaknak a kettős mérce egyáltalán nem újdonság. Akkor is láttunk már ilyet, amikor az európai együttműködést még nem Európai Uniónak hívták. – Akkoriban a nyugat-európai országok egyes vezetői, miközben szabadságról, demokráciáról és az emberi jogokról beszéltek, a reálpolitika jegyében lepaktáltak a kommunista rendszerekkel –  emelte ki.

Leszögezte ugyanakkor, hogy a közép-európai szabadságharcosok már akkor sem hallgatak, Európa szabad nemzetei együttműködésének a pártján álltak, nem voltak ők maguk sem hajlandók elfogadni a kettészakított Európát. – Kiálltunk a vasfüggöny lebontása mellett és a személyes kockázatot is vállaltuk, amikor szabadon kimondtuk, amit mondott. Most ismét olyan időket élünk, amikor a szabadság melletti kiállásnak súlyos, személyes következményei lehetnek Magyarországon. De nekem ezzel sem tudnak újat mondani. Voltam én már politikai okokból közép-európai totalitárius kommunista rendszer börtönében, bíróság elé is állítottak, és egy politikai perben elítéltek. Úgyhogy korábban kell feltennünk azoknak, akik azt gondolják, hogy minket börtönnel meg lehet fenyegetni. Mi a kommunizmus idején sem hallgatunk, és most az új kommunisták idején sem fogjuk hallani – fogalmazott a fideszes európai parlamenti képviselő.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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