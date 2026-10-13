„Korábban kell felkelni azoknak, akik börtönnel akarnak fenyegetni” – Deutsch Tamás szerint a politikai hidegháború korszakát éljük

Bolsevik hatalomgyakorlás, képmutató politika, brüsszeli kettős mérce
Az európai parlamenti képviselő felidézte azt is, hogy a a baloldalon a bolsevik hatalomgyakorlás egyik legfontosabb alapszabálya szerint munkálkodnak: azzal vádolják a politikai ellenfeleket, amiket ők maguk csinálnak.
A leghangosabban kiáltanak farkast, másokat vádolnak jogállamisági problémákkal, miközben ők azok, akik fittyet hánynak a legalapvetőbb jogállamisági és demokratikus alapelvekre
– fogalmazott, majd megjegyezte, hogy Magyarországon a brüsszeli fősodorhoz tartozó erők a hatalomra jutásukat követően alkotmányos puccsot hajtottak végre, lebontották a demokratikus Magyarországot és nyíltan egy önkényuralmi rendszer kiépítésébe kezdett.
Mit mondtak volna itt Brüsszelben, ha Orbán Viktor független alkotmányos intézmények vezetőit szólította föl a parlamenti felszólalásában a távozásra? Képzeljük el, hogy mit mondtak volna itt Brüsszelben, ha Orbán Viktor eltávolította volna hivatalából a köztársasági elnököt, ha saját politikai rendőrséget hozott volna létre, ha a tiszás politikusok döntő részét eltiltotta volna a választásokon való indulástól, vagy ha egy törvénytelen ügyészi akció keretében lefoglalta volna a Tisza Párt szervereit?
– sorolta Deutsch Tamás. Szerinte Brüsszelben Magyar Péterék alkotmányos puccsát úgy kezelik, mintha ez egy teljesen természetes dolog lenne, csupán támogató módon hallgat.
A szuverenista, nemzeti erők harcolni fognak
Leszögezte, hogy nekünk magyaroknak, nekünk közép-európaiaknak a kettős mérce egyáltalán nem újdonság. Akkor is láttunk már ilyet, amikor az európai együttműködést még nem Európai Uniónak hívták. – Akkoriban a nyugat-európai országok egyes vezetői, miközben szabadságról, demokráciáról és az emberi jogokról beszéltek, a reálpolitika jegyében lepaktáltak a kommunista rendszerekkel – emelte ki.