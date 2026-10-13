„Korábban kell felkelni azoknak, akik börtönnel akarnak fenyegetni” – Deutsch Tamás szerint a politikai hidegháború korszakát éljük

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Bolsevik hatalomgyakorlás, képmutató politika, brüsszeli kettős mérce

Az európai parlamenti képviselő felidézte azt is, hogy a a baloldalon a bolsevik hatalomgyakorlás egyik legfontosabb alapszabálya szerint munkálkodnak: azzal vádolják a politikai ellenfeleket, amiket ők maguk csinálnak.

A leghangosabban kiáltanak farkast, másokat vádolnak jogállamisági problémákkal, miközben ők azok, akik fittyet hánynak a legalapvetőbb jogállamisági és demokratikus alapelvekre

– fogalmazott, majd megjegyezte, hogy Magyarországon a brüsszeli fősodorhoz tartozó erők a hatalomra jutásukat követően alkotmányos puccsot hajtottak végre, lebontották a demokratikus Magyarországot és nyíltan egy önkényuralmi rendszer kiépítésébe kezdett.

Mit mondtak volna itt Brüsszelben, ha Orbán Viktor független alkotmányos intézmények vezetőit szólította föl a parlamenti felszólalásában a távozásra? Képzeljük el, hogy mit mondtak volna itt Brüsszelben, ha Orbán Viktor eltávolította volna hivatalából a köztársasági elnököt, ha saját politikai rendőrséget hozott volna létre, ha a tiszás politikusok döntő részét eltiltotta volna a választásokon való indulástól, vagy ha egy törvénytelen ügyészi akció keretében lefoglalta volna a Tisza Párt szervereit?

– sorolta Deutsch Tamás. Szerinte Brüsszelben Magyar Péterék alkotmányos puccsát úgy kezelik, mintha ez egy teljesen természetes dolog lenne, csupán támogató módon hallgat.

Ursula von der Leyen már mindenben megegyezhetett Magyar Péter kormányával (Fotó: JOHN THYS / AFP)

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Leszögezte, hogy nekünk magyaroknak, nekünk közép-európaiaknak a kettős mérce egyáltalán nem újdonság. Akkor is láttunk már ilyet, amikor az európai együttműködést még nem Európai Uniónak hívták. – Akkoriban a nyugat-európai országok egyes vezetői, miközben szabadságról, demokráciáról és az emberi jogokról beszéltek, a reálpolitika jegyében lepaktáltak a kommunista rendszerekkel – emelte ki.