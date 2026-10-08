Brutális adósságot halmozott fel az EU, súlyos szabálytalanságokat találtak az uniós pénzeknél is

Akárhogy is, az uniós pénzügyek felett veszélyes viharfelhők gyülekeznek. A háttérben már megindult a helyezkedés és a szövetségkeresés a következő uniós költségvetési ciklus előtt, de a számvevőszék figyelmeztet: a felelőtlen költekezés és a laza ellenőrzés kora lejárt. Ha az EU nem fogja vissza magát és nem szigorít az ellenőrzéseken, a tagállamok polgárai fogják megfizetni a brüsszeli hitelcsapda árát.
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Amikor az ember a saját pénzügyeit intézi, pontosan tudja, mekkora csapda, ha a havi törlesztőrészletek elviszik a fizetése nagy részét. Úgy tűnik, ez a probléma most magát az Európai Uniót is utoléri.
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