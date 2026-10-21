Hol landolnak az európai emberek milliárdjai? – Gál Kinga a brüsszeli gépezetről beszélt lapunknak

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Az Európai Bizottság minden krízist arra használ fel, hogy újabb hatásköröket vonjon el a tagállamoktól, miközben a hibás döntések miatt a globális politikában már komolyan sem veszik az Európai Uniót – mutatott rá lapunknak Gál Kinga Strasbourgban. A Patrióták Európáért EP-frakció társvezetője szerint Brüsszelben már nem az emberek és a cégek valós problémáira keresnek megoldást. A politikus hangsúlyozta: a többéves költségvetésből Ukrajna finanszírozására költik a milliárdokat, miközben az európai gazdáktól és a kohéziós alapoktól vonják el a létszükségletű forrásokat.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 21. 5:55
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még mindig az Európai Egyesült Államok vízióját tartja szem előtt (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még mindig az Európai Egyesült Államok vízióját tartja szem előtt (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

Eurómilliárdok az ukrajnai háborúba

A források elosztása körüli viták még visszásabbak annak fényében, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint a háború jövőre újabb 155 millió euróba fog kerülni. Gál Kinga szerint ez egy folyamatosan zajló, tervezett folyamat része. Ukrajna számára korábban már megszavaztattak egy 90 milliárdos csomagot a tagállamokkal, most pedig egy újabb keretet ígértek be Brüsszelben. Ez a tendencia a többéves költségvetésben is világosan látszik: 

óriási összegeket irányítanak át Ukrajnába védelmi pénzként felcímkézve, miközben az európai emberek számára létfontosságú kohéziós és agrárforrásokat drasztikusan megnyirbálják.

A globális nagypolitikai és világgazdasági színtéren az Európai Unió mára teljesen súlytalanná vált. Miközben a többi nagyhatalom folyamatosan paktumokat köt és dönt a következő évtizedek gazdasági irányvonalairól, Európa teljesen háttérbe szorult, és nem számít mértékadó szereplőnek. Gál Kinga szerint az EU az elmúlt időszak különböző válságai során sorozatosan 

lábon lőtte magát.

Elsőként a migrációs válság idején, amikor számolatlanul engedte be a határain a migránsokat, súlyos belső problémákat szabadítva a kontinensre. Ezt követte a méregzöldnek nevezett elképzelések erőltetése, ami teljesen versenyképtelenné tette és tönkretette az európai vállalkozásokat. Végül a háború kitörése óta folytatott elhibázott szankciós és energiapolitika hozta el a legsúlyosabb csapást. A Fidesz-KDNP képviselője leszögezte: Európát az olcsó energia tette versenyképessé. 

Ha az energiáért az európai cégek lényegesen többet fizetnek, mint a világ bármely más nagyhatalma, a gazdaság zuhanni kezd, és az uniót többé nem fogják komolyan venni az igazán fontos tárgyalóasztaloknál.

A jelenlegi uniós vezetés nem tanult a hibáiból, a többéves költségvetés tervezése során is tovább erőlteti a bukott dogmákat, ami teljesen megrendíti az Európai Uniót. Gál Kinga szerint az egyetlen reményt a jövő évi tagállami választások jelentik. Több nagy és meghatározó országban, például Franciaországban is új vezetést választanak az emberek, és amennyiben ezeken a helyeken politikai fordulat következik be, és a szuverenista, józan észre épülő politika győzedelmeskedik, az valódi és tartós változást hozhat a jelenlegi pusztító európai trendekben.

Patrióták EurópáértFideszGál KingaSzóljon hozzá!

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