Hol landolnak az európai emberek milliárdjai? – Gál Kinga a brüsszeli gépezetről beszélt lapunknak

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még mindig az Európai Egyesült Államok vízióját tartja szem előtt (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)

Eurómilliárdok az ukrajnai háborúba

A források elosztása körüli viták még visszásabbak annak fényében, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint a háború jövőre újabb 155 millió euróba fog kerülni. Gál Kinga szerint ez egy folyamatosan zajló, tervezett folyamat része. Ukrajna számára korábban már megszavaztattak egy 90 milliárdos csomagot a tagállamokkal, most pedig egy újabb keretet ígértek be Brüsszelben. Ez a tendencia a többéves költségvetésben is világosan látszik:

óriási összegeket irányítanak át Ukrajnába védelmi pénzként felcímkézve, miközben az európai emberek számára létfontosságú kohéziós és agrárforrásokat drasztikusan megnyirbálják.

A globális nagypolitikai és világgazdasági színtéren az Európai Unió mára teljesen súlytalanná vált. Miközben a többi nagyhatalom folyamatosan paktumokat köt és dönt a következő évtizedek gazdasági irányvonalairól, Európa teljesen háttérbe szorult, és nem számít mértékadó szereplőnek. Gál Kinga szerint az EU az elmúlt időszak különböző válságai során sorozatosan

lábon lőtte magát.

Elsőként a migrációs válság idején, amikor számolatlanul engedte be a határain a migránsokat, súlyos belső problémákat szabadítva a kontinensre. Ezt követte a méregzöldnek nevezett elképzelések erőltetése, ami teljesen versenyképtelenné tette és tönkretette az európai vállalkozásokat. Végül a háború kitörése óta folytatott elhibázott szankciós és energiapolitika hozta el a legsúlyosabb csapást. A Fidesz-KDNP képviselője leszögezte: Európát az olcsó energia tette versenyképessé.

Ha az energiáért az európai cégek lényegesen többet fizetnek, mint a világ bármely más nagyhatalma, a gazdaság zuhanni kezd, és az uniót többé nem fogják komolyan venni az igazán fontos tárgyalóasztaloknál.

A jelenlegi uniós vezetés nem tanult a hibáiból, a többéves költségvetés tervezése során is tovább erőlteti a bukott dogmákat, ami teljesen megrendíti az Európai Uniót. Gál Kinga szerint az egyetlen reményt a jövő évi tagállami választások jelentik. Több nagy és meghatározó országban, például Franciaországban is új vezetést választanak az emberek, és amennyiben ezeken a helyeken politikai fordulat következik be, és a szuverenista, józan észre épülő politika győzedelmeskedik, az valódi és tartós változást hozhat a jelenlegi pusztító európai trendekben.