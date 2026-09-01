Megérkezett lapunkhoz az Európai Bizottság cáfolata az uniós forrásokról, Magyar Péterék nem mondtak igazat

Tömör és egyszerű válasz Brüsszelből Magyar Péter ámítására

Arra a kérdésünkre, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében befagyasztott pénzügyi forrásokat ténylegesen feloldották és átutalták-e már Magyarországnak, az Európai Bizottság egyetlen szóval indított:

Nem, ez még nem történt meg.

A brüsszeli szóvivő indoklása szerint Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. Vagyis a kormány úgy hirdet győzelmet és beszél a pénzek megérkezéséről, hogy a kifizetési folyamatot elindító hivatalos kérelmet be sem nyújtotta a brüsszeli bürokráciának.

Az Európai Bizottság cáfolta meg Magyar Péter állításait az uniós forrásokról (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ugyancsak megdőlt a Tisza-kormány azon állítása, miszerint az Európai Bizottság már igazolta a feltételek teljesítését. Arra a kérdésünkre, hogy Brüsszel megerősíti-e a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek hiánytalan teljesülését, az Európai Bizottság azt válaszolta:

a Magyarország által várhatóan szeptemberben benyújtandó kifizetési kérelem keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését.

Ez azt jelenti, hogy Ursula von der Leyenék asztalán még nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része el sem kezdődött. Brüsszel csak azután kezd el pecsételni és értékelni, ha a kormány benyújtja a dossziékat. Addig minden kormányzati kijelentés csupán politikai vágyvezérelt kommunikáció.