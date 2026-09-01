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Megérkezett lapunkhoz az Európai Bizottság cáfolata az uniós forrásokról, Magyar Péterék nem mondtak igazat

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Nem felel meg a valóságnak a Tisza-kormány és Magyar Péter hetek óta sulykolt állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt. A Magyar Nemzet kérdésére az Európai Bizottság hivatalos válaszban cáfolta a kormányzati kommunikációt. Brüsszel tájékoztatása szerint Magyarországra eddig egyetlen eurócent sem érkezett meg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből(RRF), a feltételek teljesítését még csak most fogják vizsgálni, a tényleges kifizetések pedig akár a jövő év végéig is elhúzódhatnak.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 01. 11:58
Fotó: JOHN THYS Forrás: POOL
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Tömör és egyszerű válasz Brüsszelből Magyar Péter ámítására

Arra a kérdésünkre, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében befagyasztott pénzügyi forrásokat ténylegesen feloldották és átutalták-e már Magyarországnak, az Európai Bizottság egyetlen szóval indított:

Nem, ez még nem történt meg.

A brüsszeli szóvivő indoklása szerint Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük. Vagyis a kormány úgy hirdet győzelmet és beszél a pénzek megérkezéséről, hogy a kifizetési folyamatot elindító hivatalos kérelmet be sem nyújtotta a brüsszeli bürokráciának.

Az Európai Bizottság cáfolta meg Magyar Péter állításait az uniós forrásokról (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Az Európai Bizottság cáfolta meg Magyar Péter állításait az uniós forrásokról (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ugyancsak megdőlt a Tisza-kormány azon állítása, miszerint az Európai Bizottság már igazolta a feltételek teljesítését. Arra a kérdésünkre, hogy Brüsszel megerősíti-e a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek hiánytalan teljesülését, az Európai Bizottság azt válaszolta:

a Magyarország által várhatóan szeptemberben benyújtandó kifizetési kérelem keretében fogja hivatalosan értékelni az összes szupermérföldkő teljesítését.

Ez azt jelenti, hogy Ursula von der Leyenék asztalán még nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része el sem kezdődött. Brüsszel csak azután kezd el pecsételni és értékelni, ha a kormány benyújtja a dossziékat. Addig minden kormányzati kijelentés csupán politikai vágyvezérelt kommunikáció.

Így működik a valóságban az uniós folyamat

Ahhoz, hogy megértsük, miért nem mond igazat a Tisza-kormány, látni kell az RRF működési mechanizmusát. Az uniós pénzek kifizetése nem egy automatikus átutalás, hanem egy rendkívül bürokratikus, többlépcsős ellenőrzési folyamat.

  • A reformok és beruházások végrehajtása: A tagállamoknak először a gyakorlatban kell végrehajtaniuk a vállalt reformokat. Az Európai Bizottság lapunknak küldött válaszában kiemelte: a tagállamoknak, köztük Magyarországnak is, augusztus 31-ig kellett befejezniük minden reformjukat és beruházásukat.
  • A végső kifizetési kérelem benyújtása: Miután a határidő lejárt, a kormányoknak össze kell gyűjteniük az összes igazoló dokumentumot, számlát, törvénymódosítást és bizonyítékot. Ezt egy hivatalos csomagban, a végső kifizetési kérelem formájában kell benyújtaniuk a Bizottságnak 2026. szeptember 30-ig.
  • Az Európai Bizottság hivatalos értékelése: A kérelem beérkezése után indul el Brüsszel saját órája. A szakértők tételesen, pontról pontra átvizsgálják a dokumentumokat, ellenőrzik a közbeszerzéseket, a jogszabályi koherenciát és a szupermérföldkövek teljesülését. Ez a vizsgálat hónapokat vesz igénybe.
  • Tényleges kifizetés: Csak és kizárólag a pozitív bizottsági értékelés – és a tagállamok pénzügyminisztereiből álló Tanács jóváhagyása – után indulhat meg az utalás.
Nem a Tisza-kormány diktálja a tempót, hanem Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)
Nem a Tisza-kormány diktálja a tempót, hanem Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság (Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU)

Meddig kell várnunk a pénzre, ha minden jól megy? És ha nem?

Az Európai Bizottság lapunkhoz eljuttatott válasza a folyamat végső határidejére is világos választ adott: 

A Bizottság 2026. december 31-ig teljesíti az összes olyan kifizetést, amelyet jóváhagytak

Mivel a kormány várhatóan csak szeptember végén nyújtja be a papírokat, Brüsszelnek a jogszabályok értelmében hónapjai vannak az értékelésre. Ha a Bizottság hibát vagy hiányosságot talál a szupermérföldkövek teljesítésében, hiánypótlást rendelhet el, ami tovább nyújthatja az eljárást. A folyamat jogi és adminisztratív véghatárideje 2026. december 31. Vagyis a Tisza-kormány által már hazahozottként kezelt pénzek valójában még hónapokig Brüsszelben maradhatnak – akár örökre, ha Brüsszelben úgy tartja kedvük.

A Tisza-kormány tehát politikai haszonszerzés céljából vezette félre a magyar közvéleményt. Nem hoztak haza forrásokat, mert az utalások meg sem történte, és nem teljesítettek igazoltan minden követelményt, mert a brüsszeli ellenőrzés el sem kezdődött. Ehhez képest hétfőn Szlovéniában még arról beszélt a miniszterelnök, hogy a három-négy évre befagyasztott, 16,4 milliárd eurónyi magyar uniós forrásról folytatott tárgyalás gördülékeny volt, és egyetlen nap alatt hozzájutottak a pénzhez, Ursula von der Leyennek pedig pedig jelezte, hogy később még visszatér.

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