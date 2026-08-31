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Magyar Péter szerint „egyetlen nap alatt hozzájutott a 16,4 milliárd euróhoz”

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Magyarország konstruktívabb szereplő lett az Európai Unióban az új kormány alatt, „de ez nem jelenti azt, hogy nem a magyar érdekeket védelmeznénk minden percben”, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon Szlovéniában.

Forrás: MTI2026. 08. 31. 19:10
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* az energiabiztonságot, 

* a védelmi ipart

* és a mesterséges intelligenciát.

Figyelmeztetett továbbá, hogy ha Európa elszalasztja a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőséget, és nem fordít nagyobb figyelmet az oktatásra és a kutatás-fejlesztésre, akkor mindent elveszíthet, és nem tölthet be többé meghatározó szerepet a világban.

Andrej Babis cseh miniszterelnökkel egyetértve Magyar a jövő évben Európában tartandó választásokat is kulcsfontosságúnak nevezte a kontinens jövője szempontjából.

Vasút a visegrádi fővárosok között

A közép-európai együttműködés lehetőségei közül kiemelte a Varsót, Budapestet, Prágát és Pozsonyt összekötő nagy sebességű vasúti kapcsolat tervét.

Szorgalmazta, hogy a fejlesztés kerüljön be az Európai Unió következő többéves pénzügyi keretébe, és a térség országai közösen lépjenek fel Brüsszelben az ehhez szükséges uniós forrásokért. 

Az illegális bevándorlás ügyében Magyar Péter úgy fogalmazott:nagyon nehéz megmagyarázni a magyaroknak, hogy miért bánnak Magyarországgal igazságtalanul” Brüsszelben.

Napi egymillió eurós bírság 

Emlékeztetett arra, hogy egy uniós bírósági döntés nyomán Magyarországnak napi egymillió eurót kell fizetnie, „csak mert védjük a közös európai határokat”. — Ez szerintem nem tisztességes — jelentette ki. A határvédelmet az uniós tagállamok egyik legfontosabb feladatának nevezte, és rámutatott: Magyarország továbbra is kész fellépni az illegális bevándorlással szemben.

Az európai uniós problémák megoldásában az őszinte beszéd fontosságát emelte ki, és a kettős beszéd kerülését sürgette, főként Brüsszelben. Az ideológiai kérdések helyett meglátása szerint az energiabiztonságra, az energetikai összeköttetésekre és a regionális együttműködésre kell összpontosítani.

Ennek kapcsán a közép-európai együttműködés újjáépítését és a nyugat-balkáni országok évtizedek óta húzódó uniós csatlakozásának felgyorsítását szorgalmazta. Úgy vélte, ha sikerül őszintén és egyenesen tárgyalni a valós problémákról, akkor a nehézségek is megoldhatók. 

Európa globális szerepét illetően a kormányfő pesszimistának mondta magát, ugyanakkor felidézte, hogy a magyar választások előtt is borúlátó volt, végül mégis elsöprő, kétharmados többséggel győztek, a legfrissebb felmérésekben pedig 70 százalékos támogatottságot mértek.

Borítókép: Magyar Péter Janez Jansa szlovén kormányfővel Bledben (Forrás: Magyar Péter X-oldala) 

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