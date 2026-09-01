Brüsszelből buktatták le Magyar Péteréket az uniós források ügyében, kiderült az igazság

Szép dolog a politikai marketing, de a tények makacs dolgok. Lehet száznapos sikersztoriról papolni, de amíg az Európai Bizottság nem bólint rá a magyar trükkökre, addig ez a nagy hazahozatal nem más, mint egy jól hangzó, de fedezet nélküli politikai lufi, amit most a brüsszeli tisztviselők egyetlen tűszúrással pukkasztottak ki. Akár azt is mondhatták volna: „Nem hinném...”!