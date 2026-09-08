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Itt van Magyar Péter legújabb ötlete: a nézettségért bármit!

A parlament nem egy moderált Facebook-kommentszekció, ahol a moderátor mindig a kedvenc influenszerének ad igazat. Úgy tűnik, hogy a házszabályok rugalmas anyagból készültek, mint a tiszás államadósság.

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Odrobina Kristóf
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2026. 09. 08. 10:26
Fotó: Havran Zoltán
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De Magyar Péter még nem tudja, hogy a digitális térben előadott mártírkodás nem fedi el a valóságot: a parlament nem egy moderált Facebook-kommentszekció, ahol a moderátor mindig a kedvenc influenszerének ad igazat. Sőt a kormányfő még arra sem gondol, hogy az iskolás korú fiatalok ezt a stílust fogják átvenni a magánéleti kapcsolataikban is.

Magyar PéterTisza PártTisza-kormány

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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