Itt van Magyar Péter legújabb ötlete: a nézettségért bármit!

De Magyar Péter még nem tudja, hogy a digitális térben előadott mártírkodás nem fedi el a valóságot: a parlament nem egy moderált Facebook-kommentszekció, ahol a moderátor mindig a kedvenc influenszerének ad igazat. Sőt a kormányfő még arra sem gondol, hogy az iskolás korú fiatalok ezt a stílust fogják átvenni a magánéleti kapcsolataikban is.