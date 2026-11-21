A győri kézilabdaválság a magyar sport egyik legtragikusabb története
Szívesen eltekintettünk volna attól, hogy a női kézilabdázás Real Madridjának nevezett csapatáról, az európai kirakatklubról olyan műsort készítsünk, mint amilyen a most következő adás lett. A Győri Audi ETO KC-ról azonban most nem a győzelmi ének az, amely az embernek először eszébe jut. Sokkal inkább az, hogy a magyar sport egyik legszomorúbb története éppen a szemünk előtt zajlik.
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