Bognár György meglepő kijelentést tett a Fradiról, Borbély Balázs titkot fedett fel

Borbély Balázs elárulta, mitől lett veszélyesebb a Ferencváros

A győztes csapat vezetőedzője, Borbély Balázs elismerően beszélt a Paksról, amelynek játékstílusát kellemetlennek és nehezen kezelhetőnek nevezte. Úgy vélte, az első félidőben még nem működött minden megfelelően, a folytatásban viszont intenzívebb letámadással és visszatámadással sikerült egyértelmű fölénybe kerülniük.

– Úgy gondolom, hogy ez a stílus, amit a másik félidőben mutattunk, tetszetős volt és hatékony. Meg is voltak a másik félidőben a helyzeteink. Szerintem ha berúgjuk korábban a második gólt, amire tényleg megvolt sok-sok helyzet, akkor előbb lezárult volna a meccs, és nyugodtabb lett volna a vége, de ne legyünk telhetetlenek. Örülünk a 2-0-s eredménynek – mondta Borbély.

A Fradi trénere arról is beszélt, hogy a bajnokság elejéhez képest tudatosan változtattak a csapat játékán. Már nem a labdabirtoklás mindenáron történő erőltetése a cél, hanem a gyorsabb, direktebb és hatékonyabb támadásépítés.

– A modern futball azért a párharcokról szól, ha nem nyered meg a párharcot, akkor nincs nálad a labda. A párharcerős játékosokat szeretem, ilyen Maiga, Corbu és Madarász is. Próbálunk direktebben játszani, nem erőltetjük a labdatartást, hanem próbálunk veszélyesek lenni és célratörőbben játszani, mint a bajnokság elején – magyarázta a szakember.

Borbély szerint az új megközelítésnek már kézzelfogható eredményei vannak, hiszen a csapat több veszélyes helyzetet, szögletet és szabadrúgást alakít ki. A Paks ellen elmondása szerint mintegy 27 lövésig jutottak, ami jól mutatja a Ferencváros támadójátékának hatékonyságát a helyzetek kialakításában.

A zöld-fehérekre csütörtökön már az AC Milan elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzés vár, Borbély azonban leszögezte, hogy a Paks elleni rangadó előtt még nem foglalkozott az olasz csapattal. Előbb a vasárnapi győzelmet elemzik ki, és csak utána kezdik meg a felkészülést a milánói összecsapásra.