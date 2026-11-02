Bognár György meglepő kijelentést tett a Fradiról, Borbély Balázs titkot fedett fel

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Bognár György elismerte, hogy jelenleg óriási a különbség a Paks és a Ferencváros között, sőt, szerinte egyetlen játékosa sem jelentene erősítést a fővárosi együttesnek. A Fradi vasárnap 2-0-ra nyerte meg a két csapat rangadóját, a paksi vezetőedző pedig nem keresett kifogásokat a vereség után. Borbély Balázs közben arról beszélt, hogy tudatosan változtattak a Ferencváros játékstílusán, és az eredmények egyelőre őt igazolják.

Szalay Attila
2026. 11. 02. 7:52
Bognár György meglepő kijelentést tett a Fradiról, Borbély Balázs titkot fedett fel
Borbély Balázs változtatott a Fradi játékán Forrás: fradi.hu

Borbély Balázs elárulta, mitől lett veszélyesebb a Ferencváros

A győztes csapat vezetőedzője, Borbély Balázs elismerően beszélt a Paksról, amelynek játékstílusát kellemetlennek és nehezen kezelhetőnek nevezte. Úgy vélte, az első félidőben még nem működött minden megfelelően, a folytatásban viszont intenzívebb letámadással és visszatámadással sikerült egyértelmű fölénybe kerülniük.

– Úgy gondolom, hogy ez a stílus, amit a másik félidőben mutattunk, tetszetős volt és hatékony. Meg is voltak a másik félidőben a helyzeteink. Szerintem ha berúgjuk korábban a második gólt, amire tényleg megvolt sok-sok helyzet, akkor előbb lezárult volna a meccs, és nyugodtabb lett volna a vége, de ne legyünk telhetetlenek. Örülünk a 2-0-s eredménynek – mondta Borbély.

A Fradi trénere arról is beszélt, hogy a bajnokság elejéhez képest tudatosan változtattak a csapat játékán. Már nem a labdabirtoklás mindenáron történő erőltetése a cél, hanem a gyorsabb, direktebb és hatékonyabb támadásépítés.

– A modern futball azért a párharcokról szól, ha nem nyered meg a párharcot, akkor nincs nálad a labda. A párharcerős játékosokat szeretem, ilyen Maiga, Corbu és Madarász is. Próbálunk direktebben játszani, nem erőltetjük a labdatartást, hanem próbálunk veszélyesek lenni és célratörőbben játszani, mint a bajnokság elején – magyarázta a szakember.

Borbély szerint az új megközelítésnek már kézzelfogható eredményei vannak, hiszen a csapat több veszélyes helyzetet, szögletet és szabadrúgást alakít ki. A Paks ellen elmondása szerint mintegy 27 lövésig jutottak, ami jól mutatja a Ferencváros támadójátékának hatékonyságát a helyzetek kialakításában.

A zöld-fehérekre csütörtökön már az AC Milan elleni idegenbeli Európa-liga-mérkőzés vár, Borbély azonban leszögezte, hogy a Paks elleni rangadó előtt még nem foglalkozott az olasz csapattal. Előbb a vasárnapi győzelmet elemzik ki, és csak utána kezdik meg a felkészülést a milánói összecsapásra.

FradiPaksi FCBognár GyörgyBorbély BalázsSzóljon hozzá!

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