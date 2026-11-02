Tarr Zoltán kirúgta Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház éléről
A fenntartó képviseletében eljáró Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter 2026. november másodikai hatállyal megszüntette Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának munkaviszonyát. A döntésre az intézményben lefolytatott átvilágítás megállapításai alapján került sor – jelentette be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium (TKKM).
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