Ókovács Szilveszter visszavágott Tarr Zoltánnak: egyszer sem kérdezték meg az átvilágítás során

Ókovács bejegyzésében egyelőre nem reagált részletesen a célprémiumokkal kapcsolatos megállapításokra, ugyanakkor azt állította, hogy a vizsgálat során nem biztosítottak számára lehetőséget álláspontja ismertetésére.

„Mindenki Operaházát” vezette

A leváltott főigazgató közölte, hogy hétfő este a Hír TV és az ATV műsorában is beszélni fog menesztésének körülményeiről. – Ugyanis nemzeti intézményt vittem, mindenki Operaházát – hangsúlyozta. Bejegyzését a közönségnek és munkatársainak mondott köszönettel zárta, egyúttal jelezte: hétfő este még szeretne visszatérni az Operaházba. – A ma esti Rekviem második felére mindenképp szeretnék odaérni, még működni fog a belépőkártyám – fogalmazott.

Mint ismert, Ókovács Szilveszter 2011-ben kormánybiztosként került az Operaház élére, 2013 januárjától pedig főigazgatóként irányította az intézményt. Mostani menesztésével több mint másfél évtizedes operaházi vezetői pályafutása ért véget.