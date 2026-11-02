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Tarr Zoltán kirúgta Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház éléről

Ókovács Szilveszter visszavágott Tarr Zoltánnak: egyszer sem kérdezték meg az átvilágítás során

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Élesen bírálta Tarr Zoltán kulturális minisztert Ókovács Szilveszter, miután hétfőn azonnali hatállyal felmentették a Magyar Állami Operaház éléről. A tárca szabálytalanságokra hivatkozik, a menesztett főigazgató azonban azt állítja: az átvilágítás során egyszer sem kérdezték meg, annak megállapításait nem ismerhette meg, a minisztérium vezetői pedig még a megkereséseire sem válaszoltak.

Kárpáti András
2026. 11. 02. 16:23
Ókovács Szilveszter visszavágott Tarr Zoltánnak: egyszer sem kérdezték meg az átvilágítás során
Ókovács Szilveszter szerint úgy menesztették az Operaház éléről, hogy az átvilágítás során egyszer sem kérdezték meg, és a vizsgálati jelentést sem ismerhette meg. Fotó: Balogh László Forrás: Bal

Ókovács bejegyzésében egyelőre nem reagált részletesen a célprémiumokkal kapcsolatos megállapításokra, ugyanakkor azt állította, hogy a vizsgálat során nem biztosítottak számára lehetőséget álláspontja ismertetésére.

„Mindenki Operaházát” vezette

A leváltott főigazgató közölte, hogy hétfő este a Hír TV és az ATV műsorában is beszélni fog menesztésének körülményeiről. – Ugyanis nemzeti intézményt vittem, mindenki Operaházát – hangsúlyozta. Bejegyzését a közönségnek és munkatársainak mondott köszönettel zárta, egyúttal jelezte: hétfő este még szeretne visszatérni az Operaházba. – A ma esti Rekviem második felére mindenképp szeretnék odaérni, még működni fog a belépőkártyám – fogalmazott.

Mint ismert, Ókovács Szilveszter 2011-ben kormánybiztosként került az Operaház élére, 2013 januárjától pedig főigazgatóként irányította az intézményt. Mostani menesztésével több mint másfél évtizedes operaházi vezetői pályafutása ért véget.

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