Ügynökakták: Tarr Zoltán megszólalt apja érintettségéről

Ugyanakkor a miniszter egy szerda reggeli Facebook-posztban felidézte, hogy

édesapja már korábban is rendelkezett írásos igazolással arról, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet.

A dokumentumot az 1994. évi XXIII. törvény alapján felállított I. számú bizottság állította ki 2002. február 27-én. A határozat szerint Tarr Kálmán „az Etv. 1. §-ban meghatározott tevékenységet nem végzett, az ott megjelölt szervezeteknek tagja nem volt”. Tarr Zoltán arról is írt, hogy a családban régóta ismert volt édesapja története, így nem a mostani iratnyilvánossággal értesült a múltjáról. Felidézte, hogy édesapjával annak utolsó napján is beszéltek erről a témáról.

Szikora Róbertet is beszervezték

Szita Károly, Kaposvár polgármesterének neve a 6-os kartonok között került elő a Nyitott Aktákban, Krakus Péter fedőnéven. 1980. július elsején került a BM III/II. osztály kötelékébe, és csak 1989-ben szűnt meg foglalkoztatása, amikor kizárták a szervezetből. Martonyi János, az első és második Orbány-kormány külügyminiszterének neve is felbukkant az akták között, eszerint MAGASDI fedőnévvel rendelkezett. A Nyitott Akták szerint a BM III/II-8-A alo.vez. szervezethez tartozott.

Karikó Katalin (Fotó: Getty Images)

A Nyitott Akták oldalon megtalálható Szikora Róbert, az R-Go frontemberének adatlapja is. Az adatok szerint az énekes-dalszerző NANU-NANU fedőnéven volt beszervezett hálózati személy. Bár azt már korábban is lehetett tudni, hogy Karikó Katalinnak ügynökmúltja van, most ez be is bizonyosodott, ugyanis a Nyitott Aktáknál mind a 6-os kartonoknál, mind a mágnesszalagoknál megtalálható a neve, mint „foglalkoztatott hálózati személy”. Az ő fedőneve Lengyel Zsolt volt.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 1981 júniusától volt a III/III-6-a. osztály, vagyis a belső elhárítás tagja. Az egyetemi tanár „Raguza” fedőnevet viselt és a 6-os karton mellett mágnesszalag is fennmaradt tevékenységéről. A három éve elhunyt Vágó István televíziós műsorvezető, a Demokratikus Koalíció egykori tagja Quiz fedőnéven szerepel az aktákban. Az iratok szerint Vágó a BM III/II-4-A alo.vez. szervezethez tartozott, ami azt jelenti, hogy a feladata külföldi hírszerzők felderítése és elhárítása volt.