Ügynökakták: Tarr Zoltán megszólalt apja érintettségéről

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Ma hozták nyilvánosságra a kommunista diktatúra ügynöklistáját. Ebből kiderül, hogy a Tisza Párt egyik alapítóját, Deák Boldizsárt is beszervezte a Kádár-rezsim állambiztonsági szolgálata. Emellett Tarr Zoltán kultuszminiszter apjának a neve is feltűnt az iratok között.

Máté Patrik
2026. 11. 04. 13:47
Ügynökakták: Tarr Zoltán megszólalt apja érintettségéről
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Székelyhidi Balázs

Ugyanakkor a miniszter egy szerda reggeli Facebook-posztban felidézte, hogy 

édesapja már korábban is rendelkezett írásos igazolással arról, hogy nem végzett ügynöki tevékenységet. 

A dokumentumot az 1994. évi XXIII. törvény alapján felállított I. számú bizottság állította ki 2002. február 27-én. A határozat szerint Tarr Kálmán „az Etv. 1. §-ban meghatározott tevékenységet nem végzett, az ott megjelölt szervezeteknek tagja nem volt”. Tarr Zoltán arról is írt, hogy a családban régóta ismert volt édesapja története, így nem a mostani iratnyilvánossággal értesült a múltjáról. Felidézte, hogy édesapjával annak utolsó napján is beszéltek erről a témáról.

Szikora Róbertet is beszervezték

Szita Károly, Kaposvár polgármesterének neve a 6-os kartonok között került elő a Nyitott Aktákban, Krakus Péter fedőnéven. 1980. július elsején került a BM III/II. osztály kötelékébe, és csak 1989-ben szűnt meg foglalkoztatása, amikor kizárták a szervezetből. Martonyi János, az első és második Orbány-kormány külügyminiszterének neve is felbukkant az akták között, eszerint MAGASDI fedőnévvel rendelkezett. A Nyitott Akták szerint a BM III/II-8-A alo.vez. szervezethez tartozott. 

MILAN, ITALY - APRIL 14: Katalin Karikó attends the "Che Tempo Che Fa" TV show at Nove Studios on April 14, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Stefania D'Alessandro/Getty Images)
Karikó Katalin (Fotó: Getty Images)

A Nyitott Akták oldalon megtalálható Szikora Róbert, az R-Go frontemberének adatlapja is. Az adatok szerint az énekes-dalszerző NANU-NANU fedőnéven volt beszervezett hálózati személy. Bár azt már korábban is lehetett tudni, hogy Karikó Katalinnak ügynökmúltja van, most ez be is bizonyosodott, ugyanis a Nyitott Aktáknál mind a 6-os kartonoknál, mind a mágnesszalagoknál megtalálható a neve, mint „foglalkoztatott hálózati személy”. Az ő fedőneve Lengyel Zsolt volt. 

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 1981 júniusától volt a III/III-6-a. osztály, vagyis a belső elhárítás tagja. Az egyetemi tanár „Raguza” fedőnevet viselt és a 6-os karton mellett mágnesszalag is fennmaradt tevékenységéről. A három éve elhunyt Vágó István televíziós műsorvezető, a Demokratikus Koalíció egykori tagja Quiz fedőnéven szerepel az aktákban. Az iratok szerint Vágó a BM III/II-4-A alo.vez. szervezethez tartozott, ami azt jelenti, hogy a feladata külföldi hírszerzők felderítése és elhárítása volt.

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Székelyhidi Balázs)

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