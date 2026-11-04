Orbán Viktor gyertyagyújtással emlékezett az 1956-os hősökre a Terror Házánál + videó
Gyertyás megemlékezésen tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt Orbán Viktor a Terror Háza Múzeumnál. A volt miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett fekete-fehér fényképhez mindössze annyit írt: „Gloria Victis!”, vagyis dicsőség a legyőzötteknek.
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