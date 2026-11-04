Kínos kérdések merültek fel a Tisza Párt képviselőinek vagyoni helyzete körül

A portál egy másik tiszás képviselő, Farkas Csongor vagyonnyilatkozatában is ellentmondásokat vélt felfedezni. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei politikus 2024 és 2026 között Mezőtúr önkormányzati képviselőjeként dolgozott, a vagyonnyilatkozatában azonban az elmúlt három évre vonatkozóan semmilyen jövedelmet nem tüntetett fel.

(Forrás: Facebook/Farkas Csongor)

Ez azért különösen figyelemre méltó, mert Farkas önkormányzati képviselőként tiszteletdíjban részesült. A Tűzfalcsoport felidézte, hogy a politikus 2024. november 4-én saját Facebook-oldalán maga is közzétette, mennyi pénzt kapott képviselői munkájáért. Vagyis a portál szerint nem arról van szó, hogy a politikus lemondott volna a neki járó juttatásról.

Farkas bemutatkozása szerint családi gazdálkodóként is tevékenykedik, és korábbi megszólalásaiban, valamint kampányvideójában is beszélt mezőgazdasági munkájáról. Ennek ellenére a vagyonnyilatkozatában gazdálkodásból származó jövedelem sem szerepel.

A dokumentum további érdekessége, hogy a képviselő a vizsgált időszakban ingatlanokat is vásárolt. Szegeden egy 72 négyzetméteres lakás negyedrészének tulajdonosa lett, emellett Mezőtúron gyümölcsöst és utat is szerzett. Mindezt úgy, hogy a vagyonnyilatkozata szerint sem jövedelemmel, sem tartozással nem rendelkezett.

A Tűzfalcsoport ezért azt a kérdést is felvetette, hogy a bevallott jövedelmek hiányában miből finanszírozhatta a politikus ezeket a vásárlásokat. Az ügyek különös jelentőséget kapnak annak fényében, hogy Magyar Péter korábban maga kezdeményezte a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértésének büntetőjogi szankcionálását. A kapcsolódó törvényi rendelkezés a vagyoni helyzet valótlan tartalmú nyilatkozattal vagy valós tény elhallgatásával történő eltitkolását akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetheti.