Kínos kérdések merültek fel a Tisza Párt képviselőinek vagyoni helyzete körül

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Újabb két tiszás országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozatában talált hiányosságokat a Tűzfalcsoport. Sárosi József esetében több mint harmincmillió forintnyi, korábbi vezérigazgatói jövedelem bevallása maradhatott el, míg Farkas Csongor az önkormányzati képviselői tiszteletdíját és gazdálkodásából származó bevételeit sem tüntette fel. Utóbbi esetében az is kérdéseket vet fel, hogy bevallott jövedelem és tartozás nélkül miből finanszírozta ingatlanvásárlásait.

Gábor Márton
2026. 11. 04. 11:45
Kínos kérdések merültek fel a Tisza Párt képviselőinek vagyoni helyzete körül
Fotó: Hatlaczki Balazs

A portál egy másik tiszás képviselő, Farkas Csongor vagyonnyilatkozatában is ellentmondásokat vélt felfedezni. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei politikus 2024 és 2026 között Mezőtúr önkormányzati képviselőjeként dolgozott, a vagyonnyilatkozatában azonban az elmúlt három évre vonatkozóan semmilyen jövedelmet nem tüntetett fel.

(Forrás: Facebook/Farkas Csongor)

Ez azért különösen figyelemre méltó, mert Farkas önkormányzati képviselőként tiszteletdíjban részesült. A Tűzfalcsoport felidézte, hogy a politikus 2024. november 4-én saját Facebook-oldalán maga is közzétette, mennyi pénzt kapott képviselői munkájáért. Vagyis a portál szerint nem arról van szó, hogy a politikus lemondott volna a neki járó juttatásról.

Farkas bemutatkozása szerint családi gazdálkodóként is tevékenykedik, és korábbi megszólalásaiban, valamint kampányvideójában is beszélt mezőgazdasági munkájáról. Ennek ellenére a vagyonnyilatkozatában gazdálkodásból származó jövedelem sem szerepel.

A dokumentum további érdekessége, hogy a képviselő a vizsgált időszakban ingatlanokat is vásárolt. Szegeden egy 72 négyzetméteres lakás negyedrészének tulajdonosa lett, emellett Mezőtúron gyümölcsöst és utat is szerzett. Mindezt úgy, hogy a vagyonnyilatkozata szerint sem jövedelemmel, sem tartozással nem rendelkezett.

A Tűzfalcsoport ezért azt a kérdést is felvetette, hogy a bevallott jövedelmek hiányában miből finanszírozhatta a politikus ezeket a vásárlásokat. Az ügyek különös jelentőséget kapnak annak fényében, hogy Magyar Péter korábban maga kezdeményezte a vagyonnyilatkozati kötelezettség megsértésének büntetőjogi szankcionálását. A kapcsolódó törvényi rendelkezés a vagyoni helyzet valótlan tartalmú nyilatkozattal vagy valós tény elhallgatásával történő eltitkolását akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetheti.

Borítókép: A Tisza-Frakció (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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