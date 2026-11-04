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Az amerikai választási eredmény üzenet Magyar Péternek: az emberek problémát nem lehet Facebook-kormányzással megoldani

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A demokraták átvették az irányítást az amerikai Kongresszus felett, miután nagyarányú győzelmet arattak az amerikai félidős választásokon. A választások tanulságait Magyar Péter is levonhatja.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 04. 10:31
Az amerikai választási eredmény üzenet Magyar Péternek: az emberek problémát nem lehet Facebook-kormányzással megoldani
Illusztráció Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump elnök közösségi oldalán kommentálta a választási este eseményeit. „Nem voltam rajta a szavazólapon, de ha rajta lettem volna, akkor földcsuszamlásszerűen nyertünk volna!” – írta az egyik bejegyzésben. Később hozzátette, hogy azt tervezi, hogy „politikai szakértő lesz, jóban és rosszban egyaránt, aki a jelöltek győzelmének és vereségének okait vizsgálja”.

Mielőtt a szavazóurnák bezártak volna, az elnök a CBS Newsnak azt nyilatkozta, hogy megvétózhatja a demokrata törvényhozást, ha a párt átveszi az irányítást a Képviselőházban vagy a Szenátusban.

A legnagyobb hatalommal rendelkezem – ezt hívják vétónak 

– mondta a lapnak, hozzátéve, hogy nem bánja, ha „Mr. Veto”-nak nevezik. Egy másik közösségi médiás bejegyzést is megosztott, amint az este folyamán egy piros sapkát mutatott, amelyen a „véto” szó szerepelt.

Trump ugyanakkor a The New York Timesnak azt nyilatkozta, hogy „teljes mértékben hajlandó” elfogadni a választások eredményét, és kész együttműködni a demokratákkal.

A Szenátus 100 helyének körülbelül egyharmada dőlt el kedden, és 51 szavazatra volt szükség ahhoz, hogy egy párt többséget szerezzen.

Magyar Péter számára is van üzenete az amerikai félidős választásoknak

„Súlyos vereséget szenvedett Donald Trumpnak a pártja az amerikai félidős választáson, aminek bizony Magyar Péter számára is van egy fontos üzenete” – fogalmazott Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában. 

A politikai elemző elmondta, a demokraták győzelmét elsősorban a gazdasági elégedetlenség, a magas élelmiszerárak, a drága benzin, a lakhatási költségek és az iráni háború hozta. Az a protest hangulat tehát, ami két éve még Donald Trumpot ellenzéki politikusként támogatta, most kormányon már ellene fordult. 

És itt jön a magyar tanulság. Trump ugyan Orbán Viktor szövetségese, de kommunikációs stílusa sok szempontból Magyar Péterre emlékeztet. Folyamatos közösségi média jelenlét, nyers megfogalmazások, politikai konfliktusok. A tanulság tehát Magyar Péter számára is fontos. A választók haragjából ugyan lehet választást nyerni, de a gazdasági problémákat Facebook posztokkal nem lehet megoldani. Akik hatalomra segítenek valakit, azok bizony el is fordulhatnak tőle. Ezt láttuk most Amerikában, Donald Trump és a republikánusok esetében is

– fogalmazott Deák Dániel. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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