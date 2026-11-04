Az amerikai választási eredmény üzenet Magyar Péternek: az emberek problémát nem lehet Facebook-kormányzással megoldani

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump elnök közösségi oldalán kommentálta a választási este eseményeit. „Nem voltam rajta a szavazólapon, de ha rajta lettem volna, akkor földcsuszamlásszerűen nyertünk volna!” – írta az egyik bejegyzésben. Később hozzátette, hogy azt tervezi, hogy „politikai szakértő lesz, jóban és rosszban egyaránt, aki a jelöltek győzelmének és vereségének okait vizsgálja”.

Mielőtt a szavazóurnák bezártak volna, az elnök a CBS Newsnak azt nyilatkozta, hogy megvétózhatja a demokrata törvényhozást, ha a párt átveszi az irányítást a Képviselőházban vagy a Szenátusban.

A legnagyobb hatalommal rendelkezem – ezt hívják vétónak

– mondta a lapnak, hozzátéve, hogy nem bánja, ha „Mr. Veto”-nak nevezik. Egy másik közösségi médiás bejegyzést is megosztott, amint az este folyamán egy piros sapkát mutatott, amelyen a „véto” szó szerepelt.