Jelentős demokrata előretörést hozott az amerikai félidős választás
Nagyarányú demokrata előretörést hozott az Egyesült Államokban a keddi félidős választás. A Demokrata Párt a nagy amerikai televíziók előrejelzése szerint megszerezte a többséget a képviselőházban, miközben több republikánus fellegvárban is történelmi győzelmet aratott. Donald Trump elnök pedig azzal magyarázta pártja gyenge szereplését, hogy ő maga nem szerepelt a szavazólapokon.
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