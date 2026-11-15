Érik a jobboldali fordulat — kampányfinisbe fordul Spanyolország

A Sánchez-kormánnyal szembeni elégedetlenség egyik legfontosabb forrása a lakhatási válság. Az El País a CIS adataira támaszkodva arról számolt be, hogy a spanyolok 38 százaléka ezt tartja az ország legfontosabb problémájának. Az ingatlanárak és a bérleti díjak emelkedése különösen a fiatalokat sújtja. A kormány politikájával szembeni elégedetlenséghez hozzájárul a korrupció is: a miniszterelnök környezetét érintő eljárások és elmarasztaló ítéletek komoly politikai tehertételt jelentenek. A gazdasági helyzet, az egészségügy és a közszolgáltatások állapota szintén visszatérő bírálat tárgya.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő egy tarragonai kampányrendezvényen. Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

Elegük van az embereknek

A Reuters madridi tudósítóinak egy tüntetésen nyilatkozó María Torrena Pérez negyvenéves tanítónő különösen találóan foglalta össze a közhangulatot:

Elegünk van nagyon sok mindenből.

Mint mondta, tisztességes lakhatásra, megfelelő közoktatásra és színvonalas egészségügyi ellátásra lenne szükség, de szerinte a kormány nem azokra a területekre fordítja a forrásokat, amelyekre kellene. Mario Aguiriano, a diáktüntetésekben is szerepet vállaló Szocialista Mozgalom szóvivője még keményebben fogalmazott: szerinte Sánchez „önmagát haladónak nevező kormánya a lassabb visszafejlődés kormánya”.

Kísért Ceuta emléke és a vasúti tragédiáé is

A kampány másik meghatározó témája a migráció. A július végi ceutai válság során több tízezer migráns érkezett a marokkói határ felől, ami komoly terhet rótt a spanyol hatóságokra. A szeptemberi CIS-felmérés szerint a megkérdezettek 82,2 százaléka úgy vélte, hogy meg kell erősíteni a határokat a tömeges migráció megakadályozására. Bár a válság önmagában nem rendezte át alapjaiban az erőviszonyokat, a Vox támogatottsága 1,3 százalékponttal emelkedett. A bevándorlás így különösen kedvező kampánytémává vált Abascal pártja számára.