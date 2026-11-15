Érik a jobboldali fordulat — kampányfinisbe fordul Spanyolország

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Megkezdődött a hajrá a két hét múlva esedékes, előre hozott spanyol parlamenti választások előtt. A közvélemény-kutatások többsége a konzervatív Néppárt (PP) és a jobboldali Vox együttes győzelmét vetíti előre, miközben Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek egyszerre kell szembenéznie a lakhatási válság, a korrupciós botrányok, a ceutai migrációs krízis és a minapi halálos vasúti szerencsétlenség következményeivel.

Szőcs László
2026. 11. 15. 4:40
Érik a jobboldali fordulat — kampányfinisbe fordul Spanyolország
Santiago Abascal, a Vox vezetője egy granadai kampányrendezvényen Fotó: JORGE GUERRERO Forrás: AFP

A Sánchez-kormánnyal szembeni elégedetlenség egyik legfontosabb forrása a lakhatási válság. Az El País a CIS adataira támaszkodva arról számolt be, hogy a spanyolok 38 százaléka ezt tartja az ország legfontosabb problémájának. Az ingatlanárak és a bérleti díjak emelkedése különösen a fiatalokat sújtja. A kormány politikájával szembeni elégedetlenséghez hozzájárul a korrupció is: a miniszterelnök környezetét érintő eljárások és elmarasztaló ítéletek komoly politikai tehertételt jelentenek. A gazdasági helyzet, az egészségügy és a közszolgáltatások állapota szintén visszatérő bírálat tárgya. 

Spain's Prime Minister and Secretary-General of the Spanish Socialist Party (PSOE) Pedro Sanchez talks during a pre-election campaign event in Tarragona on November 7, 2026. Spain is due to hold a snap general election on November 29, following eight years of Socialist-led government under Sanchez. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)
Pedro Sánchez spanyol kormányfő egy tarragonai kampányrendezvényen. Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

Elegük van az embereknek

A Reuters madridi tudósítóinak egy tüntetésen nyilatkozó María Torrena Pérez negyvenéves tanítónő különösen találóan foglalta össze a közhangulatot:

Elegünk van nagyon sok mindenből.

Mint mondta, tisztességes lakhatásra, megfelelő közoktatásra és színvonalas egészségügyi ellátásra lenne szükség, de szerinte a kormány nem azokra a területekre fordítja a forrásokat, amelyekre kellene. Mario Aguiriano, a diáktüntetésekben is szerepet vállaló Szocialista Mozgalom szóvivője még keményebben fogalmazott: szerinte Sánchez „önmagát haladónak nevező kormánya a lassabb visszafejlődés kormánya”.

Kísért Ceuta emléke és a vasúti tragédiáé is  

A kampány másik meghatározó témája a migráció. A július végi ceutai válság során több tízezer migráns érkezett a marokkói határ felől, ami komoly terhet rótt a spanyol hatóságokra. A szeptemberi CIS-felmérés szerint a megkérdezettek 82,2 százaléka úgy vélte, hogy meg kell erősíteni a határokat a tömeges migráció megakadályozására. Bár a válság önmagában nem rendezte át alapjaiban az erőviszonyokat, a Vox támogatottsága 1,3 százalékponttal emelkedett. A bevándorlás így különösen kedvező kampánytémává vált Abascal pártja számára. 

Migrants receive food bags donated by the Red Cross on El Trampolin beach in Ceuta, Spain. Migrants sleep outdoors on the beach while waiting for food and institutional assistance with their documentation. (Photo by Ana Lopez/NurPhoto) (Photo by Ana Lòpez / NurPhoto via AFP)
Ceutai életkép. Fotó: ANA LOPEZ / NurPhoto

A kormány helyzetét tovább nehezítette az október végi, Urda közelében történt vasúti szerencsétlenség, amelyben 69 ember vesztette életét. A tragédia különösen érzékenyen érintette a kabinetet, hiszen az idei évben már ez volt a második halálos baleset az érintett vasútvonalon. Óscar Puente közlekedési miniszter lemondott, vállalva a politikai felelősséget. A tragédia a vasúti infrastruktúra állapotát és a közlekedésbiztonságot is a választási vita középpontjába emelte. A jobboldal a kormányzati felelősséget hangsúlyozza, Sánchez viszont azzal védekezik, hogy a miniszteri lemondás és a vizsgálatok a felelősségvállalás bizonyítékai. 

Emergency serivices work at the site of a train crash between a high speed Renfe AVE train and Iryo train around 150kms south of Madrid between Urda and Los Yebenes in the province of Toledo, on October 28, 2026. A high-speed train collision south of Madrid killed 64 people and injured scores more on Wednesday, with the toll likely to rise, authorities said in Spain's second such disaster this year. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Fotó: Europress/AFP / AFP

A Vox eközben igyekszik a kormányellenes hangulatot átfogó politikai programmá formálni.

Es sentido común (Józan ész) című programjának egyik központi eleme a bevándorlás radikális korlátozása, az illegális migránsok kitoloncolása, valamint a visszatelepítési politika bevezetése.

A párt a lakhatási támogatásoknál, a szociális juttatásoknál és a közszolgáltatásoknál a spanyol állampolgárok elsőbbségét hirdeti. Jelentős adócsökkentést, a bürokrácia leépítését, a genderjogszabályok visszavonását, valamint a határok katonai megerősítését is ígéri. A program egyúttal a brüsszeli klímapolitika felülvizsgálatát és a nemzeti szuverenitás erőteljesebb védelmét szorgalmazza. 

Abascal egyébként márciusban részt vett a budapesti 1. Patrióta Nagygyűlésen, amelyen kiállt Orbán Viktor akkori kormányfő és Fidesz-elnök politikája mellett. 

Abascal Patrióta nagygyűlés
Santiago Abascal. Fotó: Ladóczki Balázs

A választás végkimenetele ugyanakkor nem tekinthető lefutottnak. Sánchez számára még mindig van mozgástér: több mint egymillió választó bizonytalan, és a baloldali szavazók mozgósítása, illetve a kisebb pártokra leadott voksok átrendeződése módosíthatja az eredményt. A jobboldali győzelem esetén azonban a Vox nélkül aligha alakulhatna stabil kormány, ami komoly koalíciós alkuk elé állítaná Feijóót. 

SpanyolországCeutaSantiago Abascalválasztási kampánySpanyol NéppártPedro SánchezVoxPSOEparlamenti választásokSzóljon hozzá!

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